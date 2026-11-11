Σύννεφα στη σχέση Ζιντάν – Εμπαπέ στην εθνική Γαλλίας: Χάνει το ματς με την Ιταλία ο άσος της Ρεάλ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι σχέσεις των δύο ανδρών παρουσιάζουν ήδη δυσκολίες, με την επικοινωνία τους να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνη που είχε ο Γάλλος επιθετικός με τον προηγούμενο προπονητή της ομάδας.
Ένα από τα ζητήματα που φέρεται να ενόχλησαν τον Εμπαπέ ήταν η απόφαση του Ζιντάν να τον χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να θεώρησε πως η συγκεκριμένη επιλογή δεν τον βοήθησε αγωνιστικά.
Την ίδια στιγμή, ο 27χρονος φορ θα λείψει από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ιταλία (12/11) επισήμως λόγω θλάσης, ωστόσο θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην Τουρκία (15/11).