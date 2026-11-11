Σύννεφα στη σχέση Ζιντάν – Εμπαπέ στην εθνική Γαλλίας: Χάνει το ματς με την Ιταλία ο άσος της Ρεάλ!

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην εθνική Γαλλίας μετά την ανάληψη της ομάδας από τον Ζινεντίν Ζιντάν, αφού το ξεκίνημα της συνεργασίας του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού με τον Κιλιάν Εμπαπέ δεν φαίνεται να είναι ιδανικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι σχέσεις των δύο ανδρών παρουσιάζουν ήδη δυσκολίες, με την επικοινωνία τους να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνη που είχε ο Γάλλος επιθετικός με τον προηγούμενο προπονητή της ομάδας.

Ένα από τα ζητήματα που φέρεται να ενόχλησαν τον Εμπαπέ ήταν η απόφαση του Ζιντάν να τον χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να θεώρησε πως η συγκεκριμένη επιλογή δεν τον βοήθησε αγωνιστικά.

Την ίδια στιγμή, ο 27χρονος φορ θα λείψει από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ιταλία (12/11) επισήμως λόγω θλάσης, ωστόσο θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην Τουρκία (15/11).