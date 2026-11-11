Ντιρκ Κάουτ: Νίκησε τη Λίβερπουλ στο Champions League και αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε μία εβδομάδα μετά

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Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ντιρκ Κάουτ, μόλις επτά ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ στο Champions League. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Εμρέ Μπελόζογλου έφερε το τέλος της συνεργασίας του Ολλανδού με τον τουρκικό σύλλογο.

Μία από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες της φετινής ευρωπαϊκής σεζόν ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει την αποχώρηση του Ντιρκ Κάουτ από το τεχνικό της επιτελείο.

Ο 46χρονος Ολλανδός, ο οποίος είχε επιστρέψει το καλοκαίρι στον τουρκικό σύλλογο ως βοηθός του Ισμαήλ Καρτάλ, ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία μετά την παραίτηση του τελευταίου, που ακολούθησε την ήττα με 2-1 από τη Γαλατασαράι.

Στα δύο παιχνίδια που καθοδήγησε τη Φενέρμπαχτσε, γνώρισε αρχικά την ήττα με 2-1 από την Γκέζτεπε στο τουρκικό πρωτάθλημα, προτού ακολουθήσει μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές νίκες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Στις 4 Νοεμβρίου, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 3-2 της Λίβερπουλ στο Champions League, με τον Κάουτ να πανηγυρίζει απέναντι στην ομάδα στην οποία αγωνίστηκε από το 2006 έως το 2012.

Οι Τούρκοι ανέτρεψαν δύο φορές το εις βάρος τους σκορ, με τον Βεντάτ Μουρίκι να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 79ο λεπτό. Η επιτυχία είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε την πρώτη νίκη της Φενέρμπαχτσε στο Champions League έπειτα από περισσότερα από 18 χρόνια.

Παρά το αποτέλεσμα, η παρουσία του Κάουτ στο τεχνικό επιτελείο δεν συνεχίστηκε. Η πρόσληψη του Εμρέ Μπελόζογλου έφερε αλλαγές στους συνεργάτες της ομάδας, με τον Ολλανδό να μην περιλαμβάνεται στα πλάνα του νέου προπονητή.

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την αποχώρησή του στις 11 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναγνώρισε την προσφορά του τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως προπονητή.

Ο Κάουτ είχε φορέσει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε από το 2012 έως το 2015, κατακτώντας μεταξύ άλλων το τουρκικό πρωτάθλημα το 2014, πριν επιστρέψει το περασμένο καλοκαίρι για να εργαστεί στο προπονητικό επιτελείο.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός αποχαιρέτησε τον σύλλογο, χαρακτηρίζοντας αξέχαστη τη νίκη επί της Λίβερπουλ και εκφράζοντας τον σεβασμό του στην απόφαση του Μπελόζογλου να διαμορφώσει το δικό του τεχνικό επιτελείο.

Έτσι, η δεύτερη παρουσία του Κάουτ στη Φενέρμπαχτσε ολοκληρώνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο: έχοντας οδηγήσει την ομάδα σε μια ιστορική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ, αλλά χωρίς αυτή να αποδειχθεί αρκετή για να παραμείνει στον σύλλογο.