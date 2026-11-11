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«Ψήλωσε» κι άλλο η Μπασκόνια: Δανεικός από την Ντουμπάι ο Καμένιας

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Νέα ενίσχυση για την Μπασκόνια στις θέσεις των ψηλών, καθώς ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Κέναν Καμένιας από την Ντουμπάι,

Μετά την απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς, η ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς ανακοίνωσε και την ενίσχυση της γραμμής των σέντερ της με τον Βόσνιο Καμένιας, ο οποίος δεν είχε ρόλο στην Ντουμπάι.

Στην ομάδα των ΗΑΕ ο Καμένιας πραγματοποίησε 65 εμφανίσεις ως σήμερα από την περσινή σεζόν. Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ στην Αδριατική Λίγκα.

«Ψήλωσε» κι άλλο η Μπασκόνια: Δανεικός από την Ντουμπάι ο Καμένιας