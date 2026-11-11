«Ψήλωσε» κι άλλο η Μπασκόνια: Δανεικός από την Ντουμπάι ο Καμένιας

Μετά την απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς, η ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς ανακοίνωσε και την ενίσχυση της γραμμής των σέντερ της με τον Βόσνιο Καμένιας, ο οποίος δεν είχε ρόλο στην Ντουμπάι.
Στην ομάδα των ΗΑΕ ο Καμένιας πραγματοποίησε 65 εμφανίσεις ως σήμερα από την περσινή σεζόν. Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ στην Αδριατική Λίγκα.
✍️ Kenan Kamenjas, físico y experiencia para el juego interior de Kosner Baskonia 🔗 https://t.co/aDTidwfgeY Ongi etorri, Kenan! 🔵 🔴 https://t.co/itUKT1SFNQ— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 11, 2026
Dubai Basketball and Kosner Baskonia have reached an agreement for the loan of Kenan Kamenjaš until the end of the season 🤝 Wishing you nothing but succes, Kameni! 🏀💪🏽 Read more here: https://t.co/oO4fJzzpm9 https://t.co/naFl3JjqDE— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 11, 2026