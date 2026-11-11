«Υπέγραψε» νίκη της Ζελέζνιτσαρ με δύο γκολ και βγήκε MVP της αγωνιστικής ο Πάντοβιτς (vid)

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Ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό, Μίλος Πάντοβιτς, σκόραρε εις διπλούν στη νίκη της Ζελέζνιτσαρ με 3-1 επί της Ραντνίτσκι, για την 15η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Σερβίας.

Σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες (7/11), η Ζελέζνιτσαρ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-1 επί της Ραντνίτσκι, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μίλος Πάντοβιτς.

Ο Σέρβος στράικερ, που αγωνίζεται εκεί ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, ήταν αυτός που ισοφάρισε για την ομάδα του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στην εκπνοή των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 3-1, με πλασέ προ κενής εστίας.

Συνολικά ο Πάντοβιτς ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, κερδίζοντας μάλιστα και τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής.

Δείτε τα γκολ του: