Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κατ’ αρχήν συμφωνία με Ποτσετίνο για τη διαδοχή του Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, με την τελική απόφαση για το μέλλον του Μάικλ Κάρικ να αναμένεται σε συνάντηση της διοίκησης στο Μονακό.

Σε προχωρημένες επαφές με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την κατ’ αρχήν συμφωνία του Αργεντινού προπονητή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, εφόσον αποφασιστεί η απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ.

Όπως αποκαλύπτει το Sky Sports, η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση την Τετάρτη (11/11), σε συνάντηση κορυφής στο Μονακό. Ο Κάρικ, πάντως, παραμένει στη θέση του και πραγματοποίησε κανονικά την προπόνηση στο Κάρινγκτον με τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Το βασικό ζήτημα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι η αποδέσμευση του Ποτσετίνο από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Το συμβόλαιό του περιλαμβάνει ρήτρα ύψους 7 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που δεν αποτελεί εμπόδιο για τη Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτές ορισμένες λεπτομέρειες με την πλευρά του 54χρονου τεχνικού, ενώ αναμένεται να ενταθούν οι επαφές με την αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για τον χρόνο αποδέσμευσής του.

Ο Ποτσετίνο είναι προγραμματισμένο να καθίσει στον πάγκο των ΗΠΑ στις αναμετρήσεις με την Αϊτή, το Σάββατο και την επόμενη Τετάρτη, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον διαδικαστικά ζητήματα.

Ο Αργεντινός γνωρίζει καλά την Premier League από τις θητείες του σε Σαουθάμπτον, Τότεναμ και Τσέλσι, ενώ η Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την αλλαγή προπονητή μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Κάρικ παραμένει προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την απόφαση της διοίκησης και τις διαπραγματεύσεις με την ομοσπονδία των ΗΠΑ να καθορίζουν τις επόμενες εξελίξεις.