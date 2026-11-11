Παρτιζάν: Περνάει εξετάσεις και υπογράφει ο Κρις Σίλβα (pic)

Με ανάρτησή της η σερβική ομάδα, ενημέρωσε πως ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε αφίχθη στο Βελιγράδι αύριο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον οι εξετάσεις είναι θετικές τότε, ο Σίλβα θα γίνει παίκτης της Παρτιζάν.
Υπενθυμίζεται πως πριν μια βδομάδα η Φενέρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ στη θέση του σέντερ κι έτσι ο Σίλβα τέθηκε ουσιαστικά εκτός rotation.
Φέτος στη Euroleague ο Σίλβα έπαιξε σε 4 ματς με μικρό χρόνο συμμετοχής, ενώ πέρσι σε 16 παιχνίδια είχε 4,4 πόντους και 1,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν 2025-26 ξεκίνησε στην ΑΕΚ, όπου στο BCL έγραφε 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, κερδίζοντας έτσι τη μεταγραφή του στη Φενέρ.
Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊🏽 https://t.co/T6CAn2aoWP— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026