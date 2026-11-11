Παρτιζάν: Περνάει εξετάσεις και υπογράφει ο Κρις Σίλβα (pic)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η Παρτιζάν προανήγγειλε τη μεταγραφή του Κρις Σίλβα από τη Φενέρμπαχτσε.

Με ανάρτησή της η σερβική ομάδα, ενημέρωσε πως ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε αφίχθη στο Βελιγράδι αύριο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον οι εξετάσεις είναι θετικές τότε, ο Σίλβα θα γίνει παίκτης της Παρτιζάν.

Υπενθυμίζεται πως πριν μια βδομάδα η Φενέρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ στη θέση του σέντερ κι έτσι ο Σίλβα τέθηκε ουσιαστικά εκτός rotation.

Φέτος στη Euroleague ο Σίλβα έπαιξε σε 4 ματς με μικρό χρόνο συμμετοχής, ενώ πέρσι σε 16 παιχνίδια είχε 4,4 πόντους και 1,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν 2025-26 ξεκίνησε στην ΑΕΚ, όπου στο BCL έγραφε 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, κερδίζοντας έτσι τη μεταγραφή του στη Φενέρ.