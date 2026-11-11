Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 10χρονος που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από λεωφορείο

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 4 μ.μ. της Τετάρτης (11.11.2026) στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη και Αμασίας στην περιοχή τη Νεάπολης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής συνθήκες – ένα 10χρονο αγόρι παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αστικό λεωφορείο.

Από το σοκαριστικό τροχαίο ο 10χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη για να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδάκι είχε τις αισθήσεις του και μίλησε και στους διασώστες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού κάτω από το λεωφορείο.

Ωστόσο, αυτό δεν χρειάστηκε, καθώς ο ανήλικος απεγκλωβίστηκε από πολίτες.

Πηγή: Newsit.gr