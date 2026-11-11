Οβόνο: Αντιμέτωπος με αποκλεισμό έως 15 αγωνιστικών μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ

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Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η απόφαση για τον Χεσούς Οβόνο, με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας να κινδυνεύει με αποκλεισμό έως 15 αγωνιστικών μετά το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον Χεσούς ντε Μιγκέλ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πειθαρχική υπόθεση του Χεσούς Οβόνο, μετά τη σύγκρουση που προηγήθηκε του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ, με την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της τις επόμενες ημέρες.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ισαάκ Φούτο στο COPE Tenerife, η απόφαση είχε ληφθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο η ανακοίνωσή της αναβλήθηκε από σεβασμό προς τον εκλιπόντα.

Η πειθαρχική επιτροπή συνεδρίασε την Τρίτη (10/11), με την ανακοίνωση να αναμένεται πριν από την αναμέτρηση της Ανδόρας με την Αλμερία, το Σάββατο (14/11).

Ο πειθαρχικός κώδικας προβλέπει αποκλεισμό από 4 έως 12 αγωνιστικές για πράξεις επιθετικότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ποινή μπορεί να φτάσει τις 15. Εξετάζονται επίσης οι προβλεπόμενες δυνατότητες αποκλεισμού ή ανάκλησης άδειας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ποια κύρωση θα επιβληθεί.

Ο Φούτο εκτίμησε, παράλληλα, ότι η επιστροφή του Οβόνο στην Ανδόρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, ανεξάρτητα από την τελική τιμωρία.