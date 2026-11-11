Θοδωρής Δεληανίδης: Σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Φέγενορντ

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Ο Θοδωρής Δεληανίδης συνεχίζει να κερδίζει ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα της Φέγενορντ, πετυχαίνοντας το πρώτο του ανεπίσημο γκολ στη φιλική νίκη με 3-2 επί της Ουτρέχτης.

Μόλις τρεις ημέρες μετά το επαγγελματικό του ντεμπούτο, ο 20χρονος Έλληνας επιθετικός βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με την πρώτη ομάδα της Φέγενορντ, στη φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη την Τετάρτη (11/11), κεκλεισμένων των θυρών, στο «Ντε Κάιπ».

Ο Δεληανίδης ξεκίνησε βασικός και στο 63ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-1, έπειτα από ασίστ του Πίτερ φαν Μάαρσχαλκερβααρντ, με σουτ στη μακρινή γωνία. Παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 81ο λεπτό.

Η Φέγενορντ είχε προηγηθεί με τον Γκονσάλο Μπόρζες, η Ουτρέχτη ισοφάρισε με τον Ντάβι φαν ντεν Μπερχ, ενώ ο Φαν Μάαρσχαλκερβααρντ έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους. Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Ντάνι ντε Βιτ.

Ο νεαρός φορ είχε πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στις 8 Νοεμβρίου, περνώντας ως αλλαγή στο 86ο λεπτό της ήττας με 5-3 από τη Χέρενφεϊν.

Οι εμφανίσεις του με την ομάδα Κ21, όπου τη φετινή σεζόν μετρά τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές, του άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη ομάδα.

Ο Δεληανίδης, που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στις ακαδημίες της Τσβόλε, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην Ολλανδία, με το πρώτο του γκολ στη Φέγενορντ να αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.