Μασιούλις: «Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την Αρμάνι»

Ο Τόμας Μασιούλις αναφέρθηκε στην αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (12/11) και στάθηκε στην αλλαγή του προπονητή της.

Η ιταλική ομάδα, που έχει ρεκόρ 1-9 στη Euroleague, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Λούκα Μπάνκι, με τον κόουτς της Ζαλγκίρις να επισημαίνει σχετικά με το παιχνίδι:

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που άλλαξε πρόσφατα προπονητή, οπότε σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Μετά από μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, οι ομάδες συνήθως αγωνίζονται με περισσότερη ενέργεια και ένταση, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.

Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την Αρμάνι Μιλάνο. Πιστεύω ότι η θέση της στη βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την εικόνα που παρουσιάζει στο παρκέ. Διαθέτουν πολύ έμπειρους παίκτες, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι, επομένως περιμένουμε μια πολύ σκληρή αναμέτρηση.

Το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας μας επικεντρώθηκε στους παίκτες και στο στυλ παιχνιδιού που ακολουθούν. Έχουμε ορισμένες πληροφορίες για τα αμυντικά σχήματα που προτιμά να χρησιμοποιεί ο Λούκα Μπάνκι, ωστόσο η Μιλάνο εφάρμοζε ποικιλία αμυντικών συστημάτων ακόμα και πριν από την αλλαγή προπονητή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, αν και δώσαμε τη βασική μας έμφαση στους ίδιους τους παίκτες».