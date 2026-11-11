Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 33χρονος επιχειρηματίας για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες - βιτρίνες και τους αχυρανθρώπους, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο 33χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Στη δικογραφία φέρεται να αναγράφονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο ίδιος στην απολογία του φαίνεται να είπε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, και τον 33χρονο επιχειρηματία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο κατηγορούμενοι

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων του που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους- ένας 39χρονος συνεργάτης τού επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών (στον πρώτο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος. Από την πλευρά της, η γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι από τους 16 συλληφθέντες (η δικογραφία περιλαμβάνει 1200 άτομα). Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές. Μέχρι στιγμής απολογήθηκαν 9 κατηγορούμενοι.

Πηγή: Newsbomb.gr

AΠΕ - ΜΠΕ