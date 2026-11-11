Με τον ΠΑΟΚ στη Βαρκελώνη για το ματς με τη Μανρέσα – Οι τιμές και το ταξιδιωτικό πακέτο

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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να ταξιδέψουν μαζί με την αποστολή στην Ισπανία, για την αναμέτρηση με τη Μανρέσα στις 18 Νοεμβρίου.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στην Ισπανία, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει οργανωμένη εκδρομή για τους φιλάθλους που επιθυμούν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα (18/11), στο πλαίσιο του EuroCup.

Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μαζί με την αποστολή, με απευθείας πτήσεις charter της Aegean Airlines. Η αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη για τη Βαρκελώνη είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου στις 15:00, ενώ η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου, με αναχώρηση στις 02:00.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσφέρει δύο επιλογές, με το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου να ανέρχεται στα 550 ευρώ ανά άτομο, ενώ το πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο κοστίζει 790 ευρώ ανά άτομο, με διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο.

Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τις αεροπορικές μετακινήσεις, μία διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωινό, καθώς και μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και το γήπεδο. Παράλληλα, προβλέπεται εξασφαλισμένο εισιτήριο για την αναμέτρηση, με επιπλέον χρέωση 50 ή 70 ευρώ.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310 235 554 ή μέσω email στο