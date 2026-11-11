Η παρακάμερα του αγώνα ΑΕΚ-Ρεάλ στο γιορτινό Σεραφείδειο (vid)

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Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του αγώνα ΑΕΚ-Ρεάλ στο Σεραφείδειο για το Youth League. Ξεχωρίζουν, οι γεμάτες εξέδρες και το γιορτινό κλίμα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ δεν τα κατάφερε με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου για το Youth League.

Η ανωτερότητα της ισπανικής ομάδας ήταν εμφανής και έφυγε νικήτρια με 4-1 από το Σεραφείδειο, όμως όλοι όσοι έζησαν αυτή τη μεγάλη μέρα, θα τη θυμούνται για καιρό.

Το ΑΕΚ TV κατέγραψε αυτή τη μέρα από την αρχή ως το τέλος της: τα στιγμιότυπα του αγώνα, το πριν και το μετά, τις δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας Γιώργου Γεωργιάδη, του προπονητή Περικλή Παπαναγή και των ποδοσφαιριστών Στέφανου Τσαντήλα και Παναγιώτη Ταμπάκογλου και, βέβαια, τις κατάμεστες από μικρούς και μεγάλους φιλάθλους εξέδρες του Σεραφειδείου.

