Νέστος Χρυσούπολης: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Γιάννης Τάτσης

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Ο Γιάννης Τάτσης είναι ο νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης, αναλαμβάνοντας τη θέση του Σάκη Παπαβασιλείου, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από μόλις έναν μήνα παρουσίας στον πάγκο της ομάδας

Σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία προχώρησε ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς η συνεργασία με τον Σάκη Παπαβασιλείου ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου έναν μήνα.

Η ομάδα της Χρυσούπολης δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα τα νέα του καθήκοντα.

Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Νέστου το ερχόμενο Σάββατο, στην αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΛ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τάτσης βρισκόταν μέχρι πρότινος στην τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από τον οποίο αποχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του Νέστου:



«Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή στην οικογένεια του Νέστου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Καλώς ήρθες στον Νέστο, κόουτς».