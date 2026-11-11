Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ισλανδία η Εθνική Ελπίδων (pics)

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Την τελευταία της προπόνηση πριν από την αυριανή (12/11, 15:00) αναμέτρηση με την Ισλανδία πραγματοποίησε η Εθνική Ελπίδων, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για την πρώτη «μάχη» των πλέι οφ πρόκρισης στο EURO U21

Με μία τελευταία προπόνηση επί ισλανδικού εδάφους ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων, ενόψει της αυριανής (12/11, 15:00) αναμέτρησης με την Ισλανδία, για τα πλέι οφ του EURO U21.

Οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Ταουσιάνη προπονήθηκαν για δεύτερη και τελευταία φορά στην Ισλανδία, στις εγκαταστάσεις της Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, βάζοντας τις τελευταίες «πινελιές» πριν από το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι καιρικές συνθήκες παρέμειναν χειμωνιάτικες, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο στο οποίο καλούνται να προσαρμοστούν οι Έλληνες διεθνείς.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μακριά από την έδρα του, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς.

Υπενθυμίζεται πως ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (16/11, 19:00), στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί όπου θα κριθεί οριστικά το εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21.