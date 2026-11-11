ΑΕΚ: Πως έχει μοιράσει τον χρόνο ο Νίκολιτς και τι δείχνουν οι αριθμοί 

Πόσο και σε τι βαθμό θα ανοίξει το rotation ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επανέναρξη; Είναι ένα ερώτημα που θα μας απασχολήσει με δεδομένο πως την ΑΕΚ την περιμένει πρόγραμμα-βουνό!

Από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, έχει να δώσει εννέα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με: Καλαμάτα στη Νίκαια (SL), Κόμο στην Ιταλία (CL), ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια (SL), Αστέρα στη Φιλαδέλφεια (Cup), Ολυμπιακό στο Φάληρο (SL), Γαλατά στη Φιλαδέλφεια (CL), Βόλο στη Φιλαφέλφεια (SL), Ατρόμητο στο Περιστέρι (SL, το εξ αναβολής) και Άρη στο Χαριλάου (SL).

Η λογική λέει πως ο Σέρβος τεχνικός σε αυτό το άκρως απαιτητικό διάστημα που η ΑΕΚ θα παίζει σερί Τετάρτη - Κυριακή παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων θα πάει σε μια διεύρυνση του rotation σε σχέση με όσα έχουμε δει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Την έκταση αυτής της διεύρυνσης φυσικά, δεν μπορεί κανείς να την εκτιμήσει με δεδομένο πως ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που αφενός στηρίζεται παρά πολύ σε έναν κορμό παικτών και αφετέρου είναι ξεκάθαρα της άποψης πως το σερί των αγώνων δίνει ρυθμό στην ομάδα και κατ' επέκταση στους ποδοσφαιριστές του. Το είδαμε και πέρυσι όπου η ΑΕΚ στηριζόταν κυρίως σε ένα κλειστό γκρουπ και ουσιαστικά από τον Νοέμβρη και μετά όταν το πρόγραμμα βάρυνε αυτό το γκρουπ έκανε την μια υπέρβαση μετά την άλλη μέχρι να φτάσει στο πικ στην τελική ευθεία, όπου κατέκτησε τον τίτλο και έφτασε μέχρι τους 8 του Conference, το βλέπουμε και φέτος.

Αν εξετάσουμε τα λεπτά συμμετοχής των παικτών της ΑΕΚ θα δούμε ότι κάποιοι στην ουσία δεν βγαίνουν... ποτέ. Ο Σταύρος Πήλιος για παράδειγμα, με τα 1.548' λεπτά, είναι πρώτος στη λίστα και είναι ο μόνος παίκτης που έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι, το ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, καταγράφοντας 18 συμμετοχές. Μάλιστα, δεν είναι ότι δεν υπάρχει back up, καθώς η ΑΕΚ απέκτησε τον Λυκογιάννης που έχει μόλις 162' λεπτά, ειναι συνειδητή απόφαση του Νίκολιτς να παίζει συνεχόμενα ο Πήλιος ο οποιος μάλιστα δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κούραση με δεδομένο πως συνήθως είναι εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ φέτος ακόμα και σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου Τετάρτη-Κυριακή.

Δεύτερος στη λίστα με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής είναι ο Ρέλβας που μετρά 1.530' ενώ ακολουθεί ο παρτενέρ του στην άμυνα Αρολντ Μουκουντί με 1.440'. Κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι καθώς ο Νίκολιτς θεωρεί από πέρυσι τους συγκεκριμένους δύο ποδοσφαιριστές κολώνες του οικοδομήματος. Φυσικά εδώ θα μπορούσε να ανοίξει μια άλλη κουβέντα, αυτή της μη απόκτησης στόπερ που να πλησιάζει το επίπεδο των δύο, κάτι που έχει βάση και όλα δείχνουν πως θα γίνει κίνηση τον Γενάρη. Εκτιμώ όμως και στόπερ αυτού του επιπέδου να αποκτηθεί δύσκολα θα μπορέσει να σπάσει αυτό το δίδυμο και πιο πολύ θα έχει τον ρόλο του συμπληρωματικού και μιας σέιφ επιλογής κάτι που φυσικά πρέπει να γίνει.

Για την ιστορία ο Ρέλβας, δεν έχει αγωνιστεί μόνο σε δυο παιχνίδια, στα ματς Κυπέλλου με Νέστο και Πανσερραϊκό, όπως και οι Γιόβιτς - Μαρίν. Σε όλα τα άλλα, αυτή η τριάδα, είναι παρών. Ο Ρότα έχει λείψει από δυο παιχνίδια Κυπέλλου για να πάρει ανάσες και αναγκαστικά από το ματς με τον Λεβαδειακό λόγω καρτών και απ' αυτό στον Βόλο λόγω προβλήματος. Ο Μάγερ επίσης έχει χάσει μόλις δυο ματς, αυτό με τον Παναιτωλικό λόγω καρτών και με τις Σέρρες στο Κύπελλο που ξεκουράστηκε, ενώ ο Κοϊτά που πέρυσι ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια πλην αυτού με τον Λεβαδειακό λόγω καρτών (κατέγραψε 52 συμμετοχές) έχει χάσει φέτος μόνο τα τρία ματς του Κυπέλλου για ανάσες και την πρεμιέρα με τον Ηρακλή. Ο Κοϊτά συμπληρώνει μια οκτάδα ποδοσφαιριστών που μετρούν πάνω από 1.000 λεπτά συμμετοχής. Κοντά στα 1.000 λεπτά είναι και οι Αλμπέρτο Μπρινιόλι: 990', Μπάρναμπας Βάργκα: 952', Ζίνι: 794'. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δυο βαθμίδες. Στην πρώτη υπάρχουν παίκτες με μοίρασμα του χρόνου και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν μείνει χαμηλά.



Εκεί που μπορείς να εστιάσεις είναι στους παίκτες του άξονα καθώς επιβεβαιώνεται πως ο Νίκολιτς ακόμα ψάχνεται με το ποιον θα έχει περισσότερο δίπλα στον Μαρίν καθώς ο Μιλάν Βιτάλις καταγράφει 752' λεπτά, ο Κάαν Κάιρινεν 651' και ο Κέρβιν Αριάγκα: 345'.

Το βασικό ζητούμενο πάντως για τον Νίκολιτς, με αφορμή αυτή την καταγραφή αριθμών, δεν είναι προφανώς να... μοιράσει τον χρόνο, αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν σύλλογο παγκοσμίως, αλλά να έχει ένα λειτουργικό γκρουπ και ένα λειτουργικό rotation όπως το αντιλαμβάνεται εκείνος. Για την ακρίβεια, ένα γκρουπ και ένα rotation που θα του φέρουν ξανά την επιτυχία όπως συνέβη πέρυσι.



Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ κατά σειρά με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής:

Σταύρος Πήλιος: 1.548'

Φιλίπε Ρέλβας: 1.530'

Αρολντ Μουκουντί: 1.440'

Λούκα Γιόβιτς: 1.343'

Λάζαρος Ρότα: 1.302'

Ραζβάν Μαρίν: 1.289'

Λόβρο Μάγερ: 1.164'

Αμπουμπακαρί Κοϊτά: 1.018'

Αλμπέρτο Μπρινιόλι: 990'

Μπάρναμπας Βάργκα: 952'

Ζίνι: 794'

Μιλάν Βιτάλις: 752'

Κάαν Κάιρινεν: 651'

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς: 521'

Πέτρος Μάνταλος: 452'

Θωμάς Στρακόσα: 451'

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: 426'

Κέρβιν Αριάγκα: 345'

Δημήτρης Καλοσκάμης: 284'

Μάριος Μπαλαμώτης: 270'

Ντομαγκόι Βίντα: 250'

Μαρτίν Γκεοργκίεφ: 228'

Ζοάο Μάριο: 219'

Ντέρεκ Κουτέσα: 164'

Μπάμπης Λυκογιάννης: 162'

Χρήστος Αλεξίου: 147'

Σπύρος Χριστακόπουλος: 99'



