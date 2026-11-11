Η Μύκονος επέστρεψε από το -20 απέναντι στη Νέφτσι Μπακού, όμως λύγισε στο φινάλε (84-80), γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στο FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο Μπακού, φτάνοντας μία ανάσα από μια σπουδαία ανατροπή, ωστόσο η Νέφτσι επικράτησε με 84-80 και υποχρέωσε την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην πρώτη ευρωπαϊκή ήττα της, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται στο 5-1.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +8 (16-24), ενώ έφτασαν μέχρι και στο 19-30. Ωστόσο, η κακή αμυντική λειτουργία και τα πολλά λάθη επέτρεψαν στη Νέφτσι να ανατρέψει την κατάσταση (36-34 ημίχρονο) και να εκτοξεύσει τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους (62-42) στην τρίτη περίοδο.

Παρά το 65-52 του τρίτου δεκαλέπτου, η Μύκονος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με πρωταγωνιστές τους Ζερμέιν Λοβ, Ντέιβιντ Κάναντι και DJ Φάντερμπερκ, αλλά και σημαντικές βοήθειες από τους Ιατρίδη και Τίγκα, επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, μειώνοντας σε 78-74 στα 42 δευτερόλεπτα.

Στο δραματικό φινάλε, ο Λοβ κέρδισε τρεις βολές με το σκορ στο 83-79, αλλά ευστόχησε μόνο στην τελευταία, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να φέρει τη Μύκονο ακόμη πιο κοντά. Η Νέφτσι διαμόρφωσε από τη γραμμή των βολών το τελικό 84-80.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 36-34, 65-52, 84-80.

Δείτε τα στατιστικά ΕΔΩ.