Ξανά ατομικό ο Κουρμπέλης - Παραμένει αμφίβολος για Ολλανδία

Την προετοιμασία της για το ματς κόντρα στην Ολλανδία συνεχίζει η Εθνική Ελλάδας, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να ακολουθεί ξανά ατομικό πρόγραμμα.

Την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους για το ματς κόντρα στην Ολλανδία, ολοκλήρωσε η Εθνική καθώς το πρωί της Πέμπτης (11:00) η αποστολή της «Γαλανόλευκης» θα αναχωρήσει για το Άμστερνταμ, όπου θα αντιμετωπίσει τους «Οράνιε» (Johan Cruyff Arena 13/11 21:45).

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς του Αστέρα με την Καλαμάτα, ακολούθησε για ακόμη μία μεέρα ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο και η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη, ωστόσο έχει πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα, οι παίκτες της Ελλάδας προπονήθηκαν και σήμερα στο Ρέντη και συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει των δύο αναμετρήσεων σε Άμστερνταμ και Βόλο (κόντρα στη Σερβία), με τον Μάκη Γκαγκάτση μάλιστα να δίνει το παρών.

Θυμίζουμε πως και τα δύο ματς είναι ήδη Sold Out, καθώς για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό οι Έλληνες οπαδοί αγόρασαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο. Παράλληλα, έντονο Γαλανόλευκο χρώμα αναμένεται να έχει και η Johan Cruyff Arena καθώς... εξαφανίστηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική.