Ανησυχία στην Εθνική για Κουρμπέλη ενόψει Ολλανδίας και Σερβίας

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Ανησυχία προκαλεί η εικόνα του Δημήτρη Κουρμπέλη μετά το τέλος της αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης με την Καλαμάτα, καθώς ο διεθνής μέσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, με την εικόνα του κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο να δημιουργεί προβληματισμό ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων του Nations League.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του, με τις επόμενες ώρες να αναμένονται καθοριστικές για το αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.