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«Γαλανόλευκο πάρτι» στη Χαλκίδα, με την Ελλάδα να σημειώνει εμφατικά την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του ΕURO 2028, κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία (29-24)

Την πρώτη της νίκη στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ανδρών, η οποία παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στη Σουηδία και κατάφερε να επιβληθεί με 29-24 της Βόρειας Μακεδονίας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής.

Η «γαλανόλευκη» έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο διαχειρίστηκε στη συνέχεια, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Αραμπατζής πέτυχε το πρώτο τέρμα της Ελλάδας, ωστόσο η Βόρεια Μακεδονία απάντησε και προηγήθηκε προσωρινά με 2-1. Η αντίδραση των διεθνών ήταν άμεση, καθώς ανέκτησαν τον έλεγχο και άρχισαν σταδιακά να δημιουργούν διαφορά στο σκορ.

Με τους Στάθη, Τόσκα και Μπόσκο να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η ελληνική ομάδα ξέφυγε με 13-7, ενώ στη συνέχεια οι Αραμπατζής και Τόσκας ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, διαμορφώνοντας το 15-7.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν σε 15-9 με δύο συνεχόμενα τέρματα, όμως ο Ελευθεριάδης είχε την τελευταία λέξη πριν από την ανάπαυλα, στέλνοντας την Εθνική στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά γκολ (16-9).

Στην επανάληψη, η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τους Στάθη και Τόσκα να ανεβάζουν τη διαφορά στα εννέα τέρματα (18-9). Η Βόρεια Μακεδονία επιχείρησε να αντιδράσει, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις κυρίως με τον Κοστέσκι, ωστόσο οι Λιάπης, Μπόσκος και Τόσκας διατήρησαν την ελληνική ομάδα σε θέση ισχύος.

Ο Μπόσκος διαμόρφωσε το 24-17, με τον Μίτεφ να μειώνει σε 24-18 και τον Τόσκα να απαντά για το 25-18. Στο 49ο λεπτό, ο Βελκόφσκι έκανε το 25-19, όμως ο Τζωρτζίνης επανέφερε άμεσα τη διαφορά στα επτά γκολ (26-19).

Ακολούθησαν τα τέρματα των Αλεξίου και Παναγιώτου, που έδωσαν στην Ελλάδα προβάδισμα εννέα γκολ (28-19), ουσιαστικά εξασφαλίζοντας την επικράτηση.

Στα τελευταία λεπτά, ο Κοστέσκι μείωσε σε 28-20, ο Τόσκας πέτυχε το 29-20, ενώ οι Γκορίγκα και Κουζμανόφσκι περιόρισαν τη διαφορά σε 29-22. Ο Κοστέσκι σκόραρε ακόμη δύο φορές, διαμορφώνοντας το τελικό 29-24.

Πλέον, η Εθνική στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση, στις 14 Ιανουαρίου, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σουηδία, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-2, 6-4, 9-5, 13-6, 16-9 (ημχ.), 19-10, 21-15, 23-17, 26-19, 29-23, 29-24