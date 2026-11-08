Από «αναντικατάστατος»... στον πάγκο: Η νέα πραγματικότητα του Βινίσιους στη Ρεάλ του Μουρίνιο

Η παρατεταμένη αγωνιστική κάμψη του Βινίσιους Τζούνιορ, σε συνδυασμό με την τετραήμερη τιμωρία του και την εξαιρετική λειτουργία της Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς αυτόν, φέρνει τον Βραζιλιάνο αντιμέτωπο με τον πάγκο. Ο Ζοζέ Μουρίνιο δεν τον θεωρεί πλέον απρόσβλητο, με την ιεραρχία στην επίθεση των «μερένχες» να αλλάζει ριζικά.

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται σε έναν αναπάντεχο γολγοθά για τον Βινίσιους Τζούνιορ. Εκεί που κάποτε η παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελούσε τον πιο απαράβατο νόμο του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», σήμερα οι ισορροπίες έχουν ανατραπεί πλήρως. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας AS, ο Βραζιλιάνος σταρ έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι η θέση του στο βασικό σχήμα δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη.

Η κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή του αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς, καθώς μετρά μόλις ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η πρόσφατη τετραετής (4 αγωνιστικών) τιμωρία του στη La liga «πάγωσε» ακόμα περισσότερο τον ρυθμό του. Την ίδια στιγμή που ο «Βίνι» βρισκόταν σε αναγκαστική απραξία, η Ρεάλ του Ζοζέ Μουρίνιο έμαθε να κερδίζει και μάλιστα εντυπωσιακά. Η εμφατική νίκη με 3-0 επί της Βαλένθια, με τους Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Αρντά Γκιουλέρ να βγάζουν μάτια, απέδειξε ότι οι Μαδριλένοι διαθέτουν εξαιρετική χημεία και χωρίς αυτόν.

Ο Μουρίνιο, αν και δημόσια στηρίζει τον παίκτη του προκειμένου να βρει ξανά τον καλό του εαυτό, στο παρασκήνιο δεν χαρίζεται. Η αγωνιστική άνοδος του Γιαν Ντιομαντέ έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δείχνει έτοιμος να πάρει γενναίες αποφάσεις. Ο Βινίσιους καλείται πλέον να παλέψει από το μηδέν για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του προπονητή του, σε μια περίοδο που η αμφισβήτηση στο πρόσωπό του έχει φτάσει στο peak της.