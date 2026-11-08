Ο Λεβαδειακός έβαλε πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η Ένωση χάρη σε πέναλτι του Γιόβιτς και μια κεφαλιά του Βάργκα «τούμπαρε» σε 4 λεπτά το ματς (2-1) κι επέστρεψε στις νίκες.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, καθώς μετά τις ήττες από Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκό για Champions League και πρωτάθλημα αντίστοιχα, η Ένωση επικράτησε με ανατροπή του Λεβαδειακού (2-1), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος τρόμαξε αρχικά, καθώς οι Βοιωτοί προηγήθηκαν στο σκορ με τον Κομπναν (26'), αλλά τελικά χάρη σε δύο γκολ των επιθετικών της μέσα σε τέσσερα λεπτά έφτασε στην πολυπόθητη νίκη, με τον Λούκα Γιόβιτς να ισοφαρίζει με πέναλτι (51') και τον Μπαρνάμπας Βάργκα (55') να ολοκληρώνει την ανατροπή με κεφαλιά.

Έτσι, η ΑΕΚ ανέβηκε στους 20 βαθμούς μετά από 10 αγώνες στο πρωτάθλημα και περιμένει τόσο το ματς του Παναθηναϊκού όσο και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για να δει σε τι απόσταση βρίσκεται από την κορυφή, έχοντας πάντα και ματς λιγότερο.

Απείλησε πρώτος ο Λεβαδειακός

Από το πρώτο λεπτό η ΑΕΚ προσπάθησε να μπει δυνατά, όπως κάνει σε κάθε ματς, ωστόσο ο Λεβαδειακός ήταν υποψιασμένος. Μάλιστα, οι Βοιωτοί απείλησαν και πρώτοι με τον Μανθάτη (3') ενώ στο 4ο λεπτό έφτασαν μία ανάσα από το γκολ.

Συγκεκριμένα, ο Ποπέσκου εκτέλεσε απευθείας ένα κόρνερ από τα δεξιά, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν το περίμενε, έμεινε εντελώς εκτός φάσης και απλά παρατηρούσε τα φάλτσα που έπαιρνε η μπάλα, η οποία ωστόσο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και το 0-0 παρέμεινε.

Σκόραρε η ΑΕΚ, αλλά...

Σιγά-σιγά ο Δικέφαλος πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να γίνεται πιο απειλητική προς την αντίπαλη εστια. Μάλιστα, στο 11ο λεπτό βρήκε και δίχτυα με πανέμορφη κεφαλιά του Μπαρνάμπας Βάργκα, αλλά δεν μέτρησε ποτέ, καθώς και με τη βοήθεια του VAR, φάνηκε πως ο Ούγγρος ήταν εκτεθειμένος.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν και είχαν καλές ευκαιρίες, αλλά αρχικά ο Βάργκα, ξανά με κεφαλιά, έστειλε άουτ τη μπάλα στο 19', ενώ τρία λεπτά αργότερα (22'), ο Λούκα Γιόβιτς έκανε... τσαφ από πολύ καλή θέση, έπειτα από γύρισμα του Κοϊτά, σπαταλώντας την καλύτερη ευκαιρία της ομάδας του.

«Πάγωσε» τη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους έδειξε πως δεν φοβάται το ματς, έψαξε το γκολ και τελικά το βρήκε. Στο 26ο λεπτό οι Βοιωτοί έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα, βρήκαν χώρους, συνδυάστηκαν εξαιρετικά και ο Κομπνάν με ένα πολυ όμορφο τελείωμα νίκησε τον Μπρινιόλι για το 1-0, παγώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Λεβαδειακός, με το σκορ υπέρ του πλέον, ήθελε να κάνει διαχείριση και να κρατήσει το ματς ως έχει. Έτσι, προσπάθησε να κλείσει όλους τους χώρους και να μη δεχτεί μεγάλες και κλασσικές ευκαιρίες. Και έτσι έγινε. Η Ένωση δεν μπορούσε να δημιουργήσει εύκολα φάσεις και το 1-0 έμεινε έως το ημίχρονο

Ανατροπή σε 4'

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, η ΑΕΚ ξεκίνησε την αντεπίθεσή της. Η αρχή έγινε με το πέναλτι που κέρδισε στο 50ο λεπτό για χέρι του Σουτ. Ο Ρουμάνος έκανε τάκλιν για να κόψει σουτ παίκτη της Ένωσης, έμεινε πεσμένος και κάπου εκεί ακούμπησε τη μπάλα με το χέρι, με τον VAR Κουμπαράκη να κρίνει πως υπάρχει παράβαση και τον Μόσχου να το δίνει έπειτα από εξέταση της φάσης.

Τελικά, την ευθύνη ανέλαβε ο Λούκα Γιόβιτς, εκτέλεσε εξαιρετικά και έφερε το ματς στα ίσα (51') κάνοντας το 1-1. Με το momentum υπέρ του πλέον ο Δικέφαλος συνέχισε να πιέζει και βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς στην ανάπαυλα σε θέση δεξιού μπακ, έκανε τη σέντρα και ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά στην «καρδιά» της περιοχής για το 2-1 στο 55ο λεπτό, ανατρέποντας ολοκληρωτικά το σκορ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πλέον και με το σκορ υπέρ της έπαιξε έξυπνα. Δεν ανέβασε αχρείαστα τον ρυθμό και θέλησε να «κλειδώσει τη νίκη». Ωστόσο τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα, καθώς στο 79ο λεπτό έμεινε με παίκτη λιγότερο εξαιτίας σε απευθείας κόκκινη που αντίκρυσε ο Ραζβάν Μάριν, επειτα από εξέταση της φάσης από το VAR, για πολύ σκληρό και απρόσεκτο μαρκάρισμα.

Ακόμη και έτσι όμως, ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να βγάλει κάποια μεγάλη φάση και το 2-1 υπέρ της ΑΕΚ έμεινε μέχρι και το τελικό σφύριγμα της λήξης.