Πρώτος τίτλος στο Παρίσι για τον ασταμάτητο Αλκαράθ!

Ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε ρεβάνς από τον Μπεν Σέλτον στο Παρίσι και έφτασε τους 29 τίτλους καριέρας!

Σε εξαιρετική κατάσταση ο 23χρονος Ισπανός (Νο.3), λύγισε τον 24χρονο Αμερικανό με 7-6(5), 7-5 σε σχεδόν δύο ώρες και τρέχει πλέον ένα σερί 9-0, αφού έφυγε νικητής και από τη Βιέννη την περασμένη εβδομάδα!

Αν και έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού, έχει φτάσει τους πέντε τίτλους και πάει με υψηλές βλέψεις και το Τορίνο, για το τελευταίο τουρνουά της χρονιάς. Έχει στην κατοχή του εννιά Masters, αλλά δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το ATP Finals!

Εκτός των άλλων, ήταν και μια «απάντηση» στον Σέλτον, μετά την οδυνηρή ήττα που γνώρισε από τον Αμερικανό στα προημιτελικά του φετινού US Open.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες ο Μπεν ανακοίνωσε ότι προπονητής του από τη νέα σεζόν θα είναι ο Κάρλος Φερέρο, ο... πρώην του Αλκαράθ!

«Σημαίνει πολλά για εμένα»

«Είναι κάτι για το οποίο προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Αλκαράθ στην on court συνέντευξή του. «Μερικές από τις πιο δύσκολες ήττες που έχω γνωρίσει στην καριέρα μου τις έχω υποστεί εδώ. Επιτέλους, κατάφερα να βρω το επίπεδό μου σε αυτό το γήπεδο. Βρήκα τον σωστό δρόμο και τον σωστό τρόπο για να κάνω τα πράγματα. Είμαι πραγματικά περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου, για τον τρόπο με τον οποίο με στήριξαν και με ώθησαν να προχωρήσω μπροστά. Αυτή η νίκη σημαίνει πάρα πολλά για μένα».

Μίλησε και με πολύ καλά λόγια για τον Σέλτον: «Σήμερα ήταν μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που μπορεί να συναντήσει κανείς στο τένις, το να βρεθείς απέναντι στον Σέλτον. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πρωταθλητής, ο οποίος γίνεται ολοένα και καλύτερος σε κάθε τουρνουά. Είμαι απλώς πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βρω τον τρόπο να τα καταφέρω. Να επιστρέφω τα σερβίς του στο παιχνίδι και να προσπαθώ να παραμένω ο εαυτός μου μέσα στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερα και αυτή η νίκη θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό για μένα».