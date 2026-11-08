Ο Κάρι ξεπέρασε τον Λεμπρόν: «Είναι περίεργο ρεκόρ»

Ο Στεφ Κάρι «έσπασε» το ρεκόρ του Λεμπρόν Τζέιμς και τόνισε πως νιώθει περήφανος που μπορεί να αγωνίζεται ακόμα σε αυτό το επίπεδο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ με 126-119. Ο Στεφ Κάρι έκανε ακόμα μια «μαγική» εμφάνιση, πέτυχε 41 πόντους και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες 40άρες σε ηλικία 35+, ξεπερνώντας τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Μετά από αυτό το κατόρθωμα δήλωσε: «Είναι περίεργο ρεκόρ, αλλά με κάνει να νιώθω περήφανος για την δουλειά που ρίχνω και το γεγονός πως μπορώ ακόμα να φτάσω ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Σε ταΐζει αυτό και ειδικά άμα νικάς όπως κάναμε εμείς. Εκτιμώ την μακροβιότητα».