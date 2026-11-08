Φέιο: «Μέχρι την ισοφάριση ήμουν χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας»

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Γκονσάλο Φέιο, μετά την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την Καλαμάτα, στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του μέχρι την ισοφάριση, αλλά και στη δυσκολία διαχείρισης της πίεσης στη συνέχεια

Ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή του στην Ελλάδα, θυμήθηκε την προηγούμενη παρουσία του ως βοηθός προπονητή στην Ξάνθη και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα του πρόκληση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τη νέα του ομάδα και την Ελλάδα:

«Ήμουν και παλαιότερα εδώ ως βοηθός προπονητή στην Ξάνθη. Τώρα είμαι πρώτος προπονητής. Παρακολουθούσα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήσασταν πρωταθλητές Ευρώπης στη χώρα μου και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ».

Για όσα του άρεσαν από την ομάδα του και τα στοιχεία που θέλει να αλλάξει:

«Μέχρι το γκολ είχαμε τον έλεγχο, κρατήσαμε τις θέσεις μας στον αγωνιστικό χώρο και χάσαμε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Είμαι χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας μέχρι τη στιγμή που δεχτήκαμε την ισοφάριση. Από εκεί και μετά δεν είμαι χαρούμενος, γιατί δεν διαχειριστήκαμε σωστά την πίεση με τους δύο επιθετικούς».