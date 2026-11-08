Ο Αστέρας Aktor προηγήθηκε με τον Μακέντα αλλά η μεσσηνιακή ομάδα «απάντησε» στο β’ ημίχρονο. Δύο δοκάρια οι Μεσσήνιοι στις καθυστερήσεις του αγώνα!

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της Πελοπονήσσου ανάμεσα στον Αστέρα Aktor και την Καλαμάτα που αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τη δεύτερη τους νίκη στο πρωτάθλημα αν και προηγήθηκαν στο σκορ στο α’ ημίχρονο. Ήταν καλύτεροι μέχρι το 60’ και τελικά παρέμειναν χωρίς νίκη για τέταρτο αγώνα (προέρχονταν από την ήττα από τον ΠΑΟΚ, την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και την ήττα από Παναθηναϊκό), έπειτα από το 2-1 επί του Ατρόμητου στις 10/10. Η ομάδα της Τρίπολης έφτασε τους 7 βαθμούς.

Η Καλαμάτα από την πλευρά της, για δεύτερο σερί παιχνίδι έφερε ισοπαλία αφού προέρχονταν από το 1-1 με τον Ηρακλή και όντας καλύτερη μετά το 60’ πήρε τον βαθμό, έφτασε στους 12 ενώ στις καθυστερήσεις θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη αφού είχε δύο δοκάρια!

Αστέρας: Καλύτερος μέχρι το 60'

Ο Αστέρας ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του α’ ημιχρόνου αλλά χρειάστηκε να φτάσουν οι καθυστερήσεις να βρει τον δρόμο για τα δίχτυα σε ένα 45λεπτό με μέτριο θέαμα και μόνο ένα σουτ στα πρώτα 30 λεπτά|

Ο Γκονσάλο Φέιο παρέταξε την ομάδα με 4-3-3 με τον Αστέρα, με διάθεση, με τριξίματα, να πιέζει κατά διαστήματα και να μην αφήνει χώρους στην Καλαμάτα που σε 45 λεπτά είχε μόνο ένα σουτ του Κουρμινόφσκι άουτ στο 41’.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν τελικά στο γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με κεφαλιά του Μακέντα έπειτα από κάθετη πάσα του Μπουζούκη στον Ορόσκο και σέντρα του τελευταίου από δεξιά.

Στο 11’ σουτ του Μπουζούκη έξω από την περιοχή, κατέληξε άουτ, στο 30’ σουτ του Κιμπιόκα υπό πίεση του Ροντρίγκες, έπειτα από πάσα του Μπουζούκη είχε την ίδια κατάληξη και στο 38’ σε σουτ του Μέντες, η μπάλα κόντραρε στον Καλουτσικίδη και κατέληξε κόρνερ.

Καλαμάτα: Επίθεση στο β’ ημίχρονο, ισοφάριση και παραλίγο ανατροπή

Στην επανάληψη, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έριξε στο 59’ τους Μπολίβαρ και Καρεάσο και γύρισε το σύστημα σε 4-4-2 στην προσπάθεια του για ισοφάριση η οποία λίγο έλειψε να έρθει ένα λεπτό αργότερα όταν ο Παπαδόπουλος με διπλή προσπάθεια απέκρουσε το σουτ από απόσταση του Μπολίβαρ.

Το γκολ ήρθε τελικά, από τον Μπολίβαρ στο 67’ με τρομερή σέντρα - σουτ από δεξιά ενώ στο επόμενο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρία για την ανατροπή με τον Χάμζα, την κεφαλιά του οποίου απέκρουσε ο Παπαδόπουλος με διπλή προσπάθεια. Στις καθυστερήσεις του αγώνα μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν άτυχοι αφού πρώτα ο Μπολίβας και στη συνέχεια ο Καλουτσικίδης «σημάδεψαν» τα δοκάρι του Γιαννακόπουλου!

Ο Αστέρας στο β’ ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός όσο στο α’. Είχε ωστόσο, ευκαιρίες να σκοράρει στο 56’ όταν ο Κιμπιόκα απέφυγε 2 αντιπάλους, μπήκε περιοχή από αριστερά και σούταρε άουτ και στο 65΄όταν ο Ορόσκο μπήκε στην περιοχή από δεξιά αλλά το σουτ κατέληξε άουτ από το δεξί δοκάρι. Και στις δύο φάσεις οι Αρκάδες είχαν υπεραρυθμία στην περιοχή αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκαν.

Διαιτητές: Αναστάσιος Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας, Άγγελος Κολλιάκος, 4ος: Βασίλειος Φίτσας, VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης, AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος.

Κίτρινες Κάρτες: 35’ Σίλβα, 48’ Μπουζούκης, 81’ Μακέντα, 82’ Κότσιρας, 89’ Ορόσκο - 37’ Ροντρίγκες, 82’ Μπολίβαρ.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Μέντες (74’ Γκέζος), Σίλβα, Χρυσόπουλος, Κοτσίρας, Κουρμπέλης, Γκονζάλες (74’ Τσίκο), Κιμπιόκα (62’ Κετού), Μπουζούκης (62’ Παπακανέλλος), Μακέντα (83’ Ρικαρντίνιο), Ορόσκο.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης (45’ Μπακαγιόκο), Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά, Χάμζα (86’ Μπεν Ζιντάν), Σιγκούρντσον (80’ Μπονέτο), Μέντες (59’ Μπολίβαρ), Καταλντί (59’ Καρεάσο), Κούρμιν.