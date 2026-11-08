Δήλωση σοκ του Χένες για τον Μουσιάλα: “Πάσχει από κάτι που δεν είναι εύκολο να θεραπευτεί”!

Μεγάλος προβληματισμός στην Βαυαρία για το μέλλον του Τζαμάλ Μουσιάλα στο ποδόσφαιρο.

Πολύ μεγάλη παραμένει η ανησυχία στο Μόναχο, αναφορικά με την κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλ. Στην Βαυαρία ψάχνουν την αιτία για τις συχνές λιποθυμίες του Γερμανού άσου και αν κρίνουμε από όσα δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο Ούλι Χένες, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα: “Η διάγνωση αφορά με σύντομα και προσωρινά μπλακ-άουτ, που οφείλονται σε μία νευρολογική δυσλειτουργία. Είμαστε σε δίλημμα μαζί του. Υποφέρει από μία ασθένεια που δεν είναι εύκολο να θεραπευτεί”, τόνισε ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου και κατέληξε: “Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα επιστρέψει ποτέ στο επίπεδο απόδοσης που ήταν παλιότερα”.