Ανακύκλωση με επιστροφή χρημάτων: Έως 15 λεπτά για κάθε πλαστικό μπουκάλι και κουτάκι αλουμινίου

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Νέο σύστημα εγγυοδοσίας για την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και κουτιών αλουμινίου τίθεται σε τροχιά υλοποίησης στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές να μπορούν να παίρνουν πίσω από 10 έως 15 λεπτά του ευρώ για τις συσκευασίες ποτών που επιστρέφουν σε εγκεκριμένα σημεία συλλογής, μετά την αδειοδότηση της DRS Hellas από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η ανακύκλωση των συγκεκριμένων υλικών θα πραγματοποιείται μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο που αναμένεται να αριθμεί 8.700 σημεία επιστροφής εντός του 2027, ενώ οι καταναλωτές θα καταβάλλουν εγγύηση κατά την αγορά των προϊόντων, η οποία θα επιστρέφεται εξ ολοκλήρου όταν παραδίδουν τις άδειες συσκευασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DRS Hellas, το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (Deposit Return System – DRS) αφορά πλαστικές φιάλες και μεταλλικές συσκευασίες αλουμινίου ποτών μίας χρήσης, χωρητικότητας έως τρία λίτρα, με στόχο τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους.

Το ποσό της εγγύησης που θα καταβάλλεται κατά την αγορά των προϊόντων διαμορφώνεται ως εξής:

10 λεπτά του ευρώ για συσκευασίες χωρητικότητας έως 0,5 λίτρου

15 λεπτά του ευρώ για συσκευασίες χωρητικότητας άνω των 0,5 και έως 3 λίτρων

Με την επιστροφή της άδειας συσκευασίας σε εγκεκριμένο σημείο, ο καταναλωτής θα λαμβάνει απόδειξη επιστροφής, την οποία θα μπορεί να εξαργυρώνει στις αγορές του, ανακτώντας ολόκληρο το ποσό της εγγύησης.

Το νέο σύστημα βασίζεται σε μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε 19 ευρωπαϊκές χώρες και προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου επιστροφής, συλλογής, καταγραφής, διαλογής και ανακύκλωσης των συγκεκριμένων συσκευασιών.

Σε πλήρη ανάπτυξη, εντός του 2027, το δίκτυο αναμένεται να περιλαμβάνει 8.700 σημεία επιστροφής σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία θα βρίσκονται σε:

Σούπερ μάρκετ

Επιλεγμένα σημεία πώλησης

Δημόσιους χώρους

Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

Η επιστροφή των συσκευασιών θα γίνεται είτε μέσω αυτόματων μηχανημάτων (Reverse Vending Machines – RVMs) είτε με χειρωνακτική παραλαβή. Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος προβλέπεται να έχει εγκατασταθεί το 65% των υποδομών σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί είναι η χωριστή συλλογή τουλάχιστον του 90% των συσκευασιών από το 2029.

Ο σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, τη νησιωτικότητα, την εποχικότητα της κατανάλωσης και τις ανάγκες που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα.

Το πλαστικό και το αλουμίνιο θα συλλέγονται χωριστά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν εκ νέου ως πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων συσκευασιών.

Σύμφωνα με την DRS Hellas, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν παραγωγοί ποτών και επιχειρήσεις λιανικής, με στόχο τη δημιουργία υποδομών εθνικής εμβέλειας, σε συνεργασία με την πολιτεία και με τη συμμετοχή των καταναλωτών.

Η λειτουργία του συστήματος θα συνοδευτεί από εκστρατεία ενημέρωσης για τον τρόπο επιστροφής των συσκευασιών και την ανάκτηση της εγγύησης.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι λειτουργεί χωρίς σκοπό διανομής κερδών από τη λειτουργία του συστήματος, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι επανεπενδύονται στην ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου, στις ψηφιακές υποδομές, στη συλλογή, μεταφορά και διαλογή των συσκευασιών, καθώς και στην ενημέρωση των καταναλωτών.

Η αδειοδότηση της DRS Hellas εγκρίθηκε με την απόφαση 240.1/9.11.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4752/10.11.2026.

Πηγή: Newsit.gr