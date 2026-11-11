Αποθέωση για Καλάμπρια στην Ιταλία!

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του, με αφορμή την εξαιρετική του εκκίνηση στην σεζόν και φυσικά το νικητήριο γκολ στο Καυτανζόγλειο.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ αποτελεί φέτος έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, είναι δεύτερος στην ιεραρχία των αρχηγών (πίσω από τον Στέφαν Ντε Φράι) και στα τελευταία παιχνίδια προσφέρει πάρα πολύ ουσιαστικά με γκολ και ασίστ.

Τα όσα κάνει δεν περνούν απαρατήρητα ούτε στην πατρίδα του, με την «Gazzetta dello Sport» να προχωρά σε εκτενές αφιέρωμα για την παρουσία του στο «Τριφύλλι», τον ρόλο που του έχει δώσει ο Νίστρουπ αλλά και γενικότερα την ζωή του στην Αθήνα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Για το ματς με τον Ηρακλή και το νέο του ρόλο:

«Τι έχει συμβεί με τον Καλάμπρια; Τρία γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια του - έχει εξελιχθεί σε ηγέτη για τον Παναθηναϊκό. Είναι Κυριακή απόγευμα στο ελληνικό Πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε βαθιά στις καθυστερήσεις, όταν ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι υπέρ του «Τριφυλλιού» - μιας ομάδας που, σαράντα λεπτά νωρίτερα, είχε ισοφαρίσει με τον Ντέσερς (πρώην παίκτη της Κρεμονέζε), έπειτα από ασίστ του Κυριακόπουλου (ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σασουόλο, Μπολόνια και Μόντσα). Όλα δείχνουν ότι την εκτέλεση θα αναλάβει ο Λιβάι Γκαρσία - επιθετικός που σκοράρει και για την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο - , αλλά τότε εμφανίζεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, παίρνει την μπάλα και κανείς δεν φέρνει αντίρρηση. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τοποθετώντας την στη γωνία, και διαμορφώνει το 2-1.Ο Ντάβιντε Καλάμπρια να εκτελεί πέναλτι; Ίσως φαντάζει παράξενο στους φίλους της Μίλαν. Αν και ο Καλάμπρια ανέλαβε την ευθύνη και σκόραρε κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής αναμέτρησης εναντίον του Ηρακλή, ποτέ δεν συγκαταλεγόταν στους πέντε ή έξι βασικούς εκτελεστές στη Μίλαν. Στην Ελλάδα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πλέον, με τον νέο προπονητή, Νίστρουπ, ο Ντάβιντε είναι ο δεύτερος στη σειρά για την εκτέλεση των πέναλτι».

Για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα:



«Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το Πρωτάθλημα; Στην «πράσινη» πλευρά της Αθήνας, ο Καλάμπρια εκτιμάται, επειδή δίνει τα πάντα για την ομάδα, ενώ τυγχάνει σεβασμού και λόγω της πορείας του στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, στο +4 από τον Ολυμπιακό, και έχει σοβαρές πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή για πρώτη φορά μετά από 17 (!) χρόνια. Στο Conference League, έχει πετύχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες».

Για τη θέση που αγωνίζεται και τη ζωή στην Αθήνα:

«Ο Ντάβιντε αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, όπως ακριβώς και στη Μίλαν, αλλά εδώ του δίνεται η ελευθερία να προωθείται στην επίθεση , κάτι που κάνει συχνά, είτε ανεβαίνοντας από την πλευρά είτε συγκλίνοντας προς τον άξονα. Πρόκειται για μια ικανότητα που πηγάζει από τα νεανικά του χρόνια, όταν αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή.

Η ίδια η Αθήνα βοηθά επίσης: είναι μια πανέμορφη πόλη με εξαιρετική ποιότητα ζωής, ενώ η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι γεμάτη ζωντάνια. Από μακριά, ο Καλάμπρια παρακολουθεί τη Μίλαν, γνωρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει στην Ιταλία, ίσως όταν λήξει το τρέχον συμβόλαιό του, σε ενάμιση χρόνο. Στο μεταξύ, απολαμβάνει το παρόν και τη ζωή του στην Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποτε ότι το ανθρώπινο σώμα φτάνει στο απόγειό του στην ηλικία των τριάντα ετών· ο Νταβίντε κλείνει τα τριάντα σε τρεις εβδομάδες».