Πενράις: «Πίστευα ότι είχα τελειώσει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο» 

Ο Τζέιμς Πενράις με αφορμή την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα της Σκωτίας θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που έζησε στην καριέρα του.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΚ, που αγωνίζεται ως δανεικός στην Ρέιντζερς και τα πάει εξαιρετικά, μίλησε στο Sky Sports και αφου χαρακτήρισε «λίγο τρελή» την ποδοσφαιρική του πορεία αποκάλυψε πως λίγο πριν την μετακίνηση του στην Λίβινγκστον , ειχε αρχίσει να σκέφτεται τις σπουδές του.

«Σήμερα βλέπεις 17χρονους και 18χρονους να κατακτούν Παγκόσμια Κύπελλα και άλλους, στα 21 ή στα 22 τους, να πιστεύουν ότι η καριέρα τους έχει τελειώσει. Εγώ, όμως, νομίζω ότι στα 23 μου έπαιζα στη League One. Οπότε το θέμα είναι να σκύβεις το κεφάλι και να δουλεύεις σκληρά.

Η άνοδός μου ήρθε αργά. Για να είμαι ειλικρινής, όταν πέσαμε στη League One, ένα κομμάτι μου πίστευε ότι κάπου εκεί είχα τελειώσει και ότι θα κατέληγα στο ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν ξέσπασε η πανδημία, έψαχνα προγράμματα σπουδών και σκεφτόμουν τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όμως, έσκυψα το κεφάλι και αφοσιώθηκα στη δουλειά», τόνισε αρχικά ο Πενράις ο οποίος πρόσθεσε για την Λίβινγκστον που αποτέλεσε για εκείνον σημείο καμπής και την «τελευταία ευκαιρία» για να διατηρήσει το όνειρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

«Πιστεύω ότι την άρπαξα. Μετά πήγα στη Χαρτς και, παρότι η σεζόν δεν ήταν καλή για την ομάδα, για εμένα προσωπικά ήταν μια καλή χρονιά. Στη συνέχεια, φυσικά, μετακόμισα στην Ελλάδα. Οπότε, αν σκεφτείς πού βρισκόμουν στα 20-21 μου, όλο αυτό είναι λίγο τρελό. Αλλά έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι;», κατέληξε.