Με Μουζακίτη και Κούτσια η 11άδα της Εθνικής Ελπίδων στην Ισλανδία

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Με τους Χρήστο Μουζακίτη και Γιώργο Κούτσια θα παραταχθεί η Εθνική Ελπίδων στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας (15:00) - Οι επιλογές του Ταουσιάνη

Πρώτη «μάχη» για τη Γαλανόλευκη στη μακρινή και παγωμένη Ισλανδία, ψάχνοντας το βήμα πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 μετά από 25 χρόνια.

Με τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρι η Εθνική Ελπίδων και τους Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλο και Κωστούλα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ θα συγκροτήσουν οι Μουζακίτης και Κοντούρης, με τον Αλμύρα σε πιο ελεύθερο ρόλο στο «δέκα».

Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Κούτσιας, με τους Παπακανέλλο και Πνευμονίδη να αναλαμβάνουν τα «φτερά» της επίθεσης.

Με τον Πέτερσον κάτω από τα δοκάρια θα παραταχθεί η Ισλανδία, έχοντας τους Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον και Κρίστιανσον να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Γκούντμουντσον, Ρόμπερτσον και Σίγκουρντσον, ενώ την επιθετική τριάδα θα αποτελέσουν οι Γκούντγιονσεν, Ντάντασον και Θόρστεϊνσον, από τ' αριστερά προς τα δεξιά.