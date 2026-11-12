Ιφί όπως... Χέιζ-Ντέιβις: Η ομοιότητα στους πανηγυρισμούς μετά το νικητήριο καλάθι (vid)

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Ο Ναντίρ Ιφί έβαλε το τεράστιο σουτ απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για λογαριασμό της Παρί (111-109) και στην συνέχεια... σπρίνταρε στην άλλη πλευρά του παρκέ, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Έναν πανηγυρισμό που... έμεινε στην μνήμη φαίνεται πως είχε κάνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το 2024-25 με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε, χρονιά στην οποία αναδείχτηκε MVP του Final Four και Πρωταθλητής Ευρώπης. Ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού είχε «τελειώσει» την Παρί στην εκπνοή δίνοντας την νίκη στην ομάδα του (101-100) και σπριντάροντας προς την αντίθετη μεριά του παρκε.

Ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος ήταν παρών σε εκείνον τον αγώνα, φαίνεται πως πήρε... έμπνευση, καθώς πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο το δικό του καλάθι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, παίρνοντας το «αίμα» του πίσω!

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