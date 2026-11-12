Ο CR7 μπαίνει στον χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προετοιμάζεται ήδη για το μέλλον του μακριά από τα γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς αποκάλυψε ένα νέο πρότζεκτ στον κόσμο της τηλεόρασης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων για την πρώτη του τηλεοπτική σειρά, με τίτλο Day 1s: «Συναρπαστικά νέα! Η παραγωγή της πρώτης μου τηλεοπτικής σειράς, Day 1s, μόλις άρχισε. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα!» έγραψε για να παρουσιάσει αυτήν τη νέα επιχείρηση.

Η πλοκή θα εκτυλιχθεί στον κόσμο των Βρετανών αθλητικών ατζέντηδων, ένα περιβάλλον που ο Ρονάλντο γνωρίζει καλά μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τα γυρίσματα έχουν ήδη αρχίσει στο Λονδίνο, υπό τη διεύθυνση της UR Marv Studios, μιας εταιρείας που συνδέεται με τον Πορτογάλο σταρ. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ούτε η ημερομηνία μετάδοσης, ούτε η πλατφόρμα streaming.

Για αυτό το πρώτο τηλεοπτικό πρότζεκτ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορεί να βασίζεται σε αρκετές γνωστές προσωπικότητες. Ο Βρετανός ηθοποιός Ντέμιαν Λιούις θα πρωταγωνιστήσει ως Στάνλεϊ Ντάλτον, ένας αθλητικός ατζέντης που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορίας. Στο καστ θα συμμετέχουν επίσης ο πρώην Γάλλος διεθνής Τιερί Ανρί, καθώς και ο Βρετανός ράπερ Ντέιβ, ο οποίος θα εμφανισθεί στο πρώτο επεισόδιο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα κάνει επίσης μια εμφάνιση στην σειρά, αν και η ακριβής φύση του ρόλου του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Αυτό το σχέδιο του CR7 σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στην διαφοροποίηση του Πορτογάλου σταρ, καθώς σταδιακά επεκτείνει τις επενδύσεις και τις δραστηριότητές του εκτός ποδοσφαίρου. Με το Day 1s, θα εμβαθύνει στις εσωτερικές λειτουργίες του επαγγελματικού αθλητισμού, εστιάζοντας στην καθημερινή ζωή των ατζέντηδων παικτών.