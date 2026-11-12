20 χρόνια Nissan Qashqai: Ένα τολμηρό εγχείρημα που έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς

Tο Nissan Qashqai εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και πάνω από 110 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου πάνω από 20 τίτλους «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Το 2006, στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, το Nissan Qashqai έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της κατηγορίας των crossovers. Συνδυάζοντας την υψηλή θέση οδήγησης και τον δυναμικό χαρακτήρα ενός SUV με την οικονομία, τις διαστάσεις και την πρακτικότητα ενός οικογενειακού hatchback, ανέτρεψε τα δεδομένα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Έκτοτε, το Qashqai εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και πάνω από 110 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου πάνω από 20 τίτλους «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Nissan Qashqai: Το μοντέλο που άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς

Η Nissan δημιούργησε το Qashqai ως μια τολμηρή εναλλακτική πρόταση απέναντι στα συμβατικά οικογενειακά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αγοράς. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι επιλογές των αγοραστών περιορίζονταν κυρίως σε hatchback, sedan, station wagon, πολυμορφικά (MPV) και SUV. Ωστόσο, η ομάδα της Nissan στην Ευρώπη αντιλήφθηκε ότι για να προσεγγίσει νέους πελάτες έπρεπε να τολμήσει κάτι διαφορετικό. Έτσι, αντί να προχωρήσει στην ανανέωση του Almera, του τότε οικογενειακού hatchback της εταιρείας, και παρά το γεγονός ότι είχε σχεδόν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου, επέλεξε να δημιουργήσει έναν εντελώς νέο τύπο αυτοκινήτου, που θα συνδύαζε τα πλεονεκτήματα διαφορετικών κατηγοριών.

Το αποτέλεσμα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής: ένα αυτοκίνητο που συνδύαζε τις compact διαστάσεις, την πρακτικότητα, την προσιτή τιμή και την οικονομία ενός οικογενειακού hatchback με τη στιβαρή σχεδίαση και την υψηλότερη θέση οδήγησης ενός SUV. Για πρώτη φορά, οι οδηγοί μπορούσαν να απολαμβάνουν καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη αίσθηση σιγουριάς στον δρόμο, χωρίς να χρειάζεται να στραφούν σε ένα off-road SUV.

Η ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα του Qashqai κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού και οι πωλήσεις του εκτοξεύτηκαν. Μέσα σε μόλις εννέα μήνες, οι πωλήσεις του στην Ευρώπη έφτασαν τις 100.000 μονάδες, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland να προσθέσει επιπλέον βάρδιες παραγωγής για να καλύψει τη ζήτηση.

Η επιτυχία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2011, οι παγκόσμιες πωλήσεις του Qashqai ξεπέρασαν τις ένα εκατομμύριο μονάδες, με περισσότερες από 750.000 από αυτές να αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτό το επίτευγμα, η Nissan έγινε ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο που πέτυχε το συγκεκριμένο ορόσημο με ένα μόνο μοντέλο.

Σήμερα, σχεδόν κάθε μεγάλος κατασκευαστής διαθέτει στη γκάμα του ένα crossover, με περισσότερα από 50 μοντέλα να διεκδικούν μερίδιο στην αγορά. Η κατηγορία που ουσιαστικά δημιούργησε η Nissan εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και μία από τις πιο ανταγωνιστικές της Ευρώπης. Όλα, όμως, ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2006, όταν το Qashqai έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Nissan Qashqai: Πωλήσεις και βραβεία

Κάθε Qashqai σχεδιάζεται, εξελίσσεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις εγκαταστάσεις της Nissan Design Europe στο Λονδίνο, του Nissan Technical Centre Europe στο Cranfield και της Nissan Motor Manufacturing στο Sunderland. Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το Qashqai έχει καταγράψει σημαντικές εμπορικές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επίσης έχει αποσπάσει και κορυφαίες διακρίσεις:

Περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη.

Παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, από την Αυστραλία έως τη Ζιμπάμπουε.

Πάνω από 110 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου πάνω 20 τίτλους «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε και σήμερα ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια μονάδες σε ετήσιες πωλήσεις παγκοσμίως.

Nissan Qashqai e-POWER: Συνεχίζει να καινοτομεί, με το βλέμμα στο μέλλον

Στις τρεις γενιές του, το Qashqai εξελίχθηκε ακολουθώντας τις ανάγκες των οδηγών, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύγχρονες τεχνολογίες, μεγαλύτερη άνεση και ολοένα πιο αποδοτικά συστήματα κίνησης, παραμένοντας πιστό στην αρχική του φιλοσοφία: να συνδυάζει όλα όσα αναζητούν οι οδηγοί σε ένα αυτοκίνητο, χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Σημαντικό μέρος αυτής της εξέλιξης αποτελεί και η καινοτόμα υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan, η οποία προσφέρει ηλεκτρική οδήγηση, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τα συμβατικά υβριδικά συστήματα είναι ότι οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, με τον βενζινοκινητήρα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς καμία μηχανική σύνδεση με τους κινητήριους τροχούς.

Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερα πολιτισμένη και αθόρυβη εμπειρία οδήγησης, με ομαλή επιτάχυνση και άμεση απόδοση ροπής. Όπως το Qashqai συνδύασε τα πλεονεκτήματα ενός hatchback και ενός SUV, έτσι και η τεχνολογία e-POWER συνδυάζει τα οφέλη και την αίσθηση οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ευκολία ανεφοδιασμού ενός βενζινοκίνητου και την οικονομία καυσίμου και την αυτονομία ενός πετρελαιοκίνητου.

Ο συνδυασμός αυτός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων οδηγών, με σχεδόν 250.000 Qashqai e-POWER να έχουν πωληθεί στην Ευρώπη από το φθινόπωρο του 2022. Και αυτή η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Η τελευταία γενιά του υβριδικού συστήματος e-POWER προσφέρει κατανάλωση καυσίμου μόλις 4,3 λτ./100 χλμ. και αυτονομία έως 1.500 χλμ. με ένα πλήρες ρεζερβουάρ, ενώ επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,6 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη των συστημάτων κίνησης του Qashqai μέσα σε 20 χρόνια, αλλά και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Nissan καινοτομεί για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει πρακτικές και προσιτές λύσεις που διευκολύνουν τη μετάβαση των οδηγών προς την ηλεκτροκίνηση.

Ο Massimiliano Messina, Chairperson Nissan AMIEO, δήλωσε: «Πριν από είκοσι χρόνια, το Nissan Qashqai αμφισβήτησε τα δεδομένα στην αυτοκίνηση και δημιούργησε μια νέα κατηγορία που άλλαξε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Με περισσότερες από 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, εξακολουθεί να εκφράζει τη φιλοσοφία της Nissan να πρωτοπορεί, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις με επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών της. Σήμερα, το Qashqai με την υβριδική τεχνολογία e-POWER συνεχίζει αυτή την πορεία, προσφέροντας την αίσθηση οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε περισσότερους οδηγούς. Καθώς το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη, στόχος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους πελάτες μας, με λύσεις που συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση και ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες μετακίνησης. Από τη δημιουργία της κατηγορίας των crossovers έως την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων κίνησης, το Qashqai προσαρμόζεται διαρκώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών, παραμένοντας πιστό στο καινοτόμο πνεύμα που το καθιέρωσε».