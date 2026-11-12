ΠΑΟΚ: «Μετράει» αντίστροφα ο Μιχαηλίδης για την επιστροφή (vid)

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης «ανεβάζει» στροφές στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, έχοντας ως στόχο να επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Ο 26χρονος στόπερ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα της Κρήτης απέναντι στον ΟΦΗ (25/10), με τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, να δείχνει πως υπέστη θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού.

Ένα ακόμα πρόβλημα τραυματισμού για το σύνολο του Αλέσιο Λίσι, καθώς αυτή τη στιγμή στα «πιτς» βρίσκονται οκτώ παίκτες, με τους περισσότερους εξ αυτών να επιστρέφουν από το νέο έτος.

Ο «δρόμος» της επιστροφής του Γιάννη Μιχαηλίδη όμως συνεχίζεται, ακολουθώντας τόσο χθες όσο και σήμερα (12/11) ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, μετά τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε.

Όλα δείχνουν πως ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Δικεφάλου, ο οποίος θα δώσει δύο ακόμα παιχνίδια τον Νοέμβριο, εντός έδρας με την Κηφισιά (22/11) και εκτός έδρας με την ΑΕΚ (29/11).