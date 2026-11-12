Με κόσμο κόντρα στον Κολοσσό ο Παναθηναϊκός, μειώθηκε η ποινή στο ΑΣΕΑΔ

Ευχάριστα τα νέα για τον Παναθηναϊκό και τους φίλους του όσον αφορά την Stoiximan GBL, μιας και το T-Center ανοίγει για τον κόσμο την Κυριακή (15/11, 13:00) με αντίπαλο τον Κολοσσό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προσφύγει για την βαρύτατη ποινή των 4 αγωνιστικών και δικαιώθηκε, κάτι που σημαίνει πως το παιχνίδι της GBL την Κυριακή θα διεξαχθεί με κόσμο κόντρα στον Κολοσσό.

Το ΑΣΕΑΔ έβγαλε την απόφαση για τα κεκλεισμένων λόγω των κατεπείγοντος που είχε να κάνει με το συγκεκριμένο ματς και πλέον στον Παναθηναϊκό υπάρχει αγωνία για την επόμενη ποινή που ήταν και απείρως σημαντικότερη και αφορά την αφαίρεση δύο βαθμών που είχε επιβληθεί στους πράσινους αλλά και στον Ολυμπιακό.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται και αυτή η απόφαση που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική βαθμολογία και τις θέσεις όλων. Ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά καθώς θα έπρεπε όλες οι ομάδες να γνωρίζουν αν υφίσταται ή όχι τέτοια ποινή. Η υπόθεση όπως έχουμε αναφέρει στις εκπομπές του SDNA έχει εκδικαστεί τις προηγούμενες ημέρες και φαίνεται πως είμαστε ενώπιον της απόφασης. Μέχρι τότε πάντως ο Παναθηναϊκός θα παίξει για πρώτη φορά σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος με κόσμο την Κυριακή απέναντι στον Κολοσσό.