Σάλος στο MMA: Επίθεση στον Ντβαλισβίλι από 20 άτομα – Καταγγελίες για τους Νουρμαγκομέντοφ

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, με τον πρώην πρωταθλητή του UFC, Μεράμπ Ντβαλισβίλι, να καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, λίγες ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα του στο RAF Abu Dhabi.

Αναστάτωση στον χώρο των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε την Τετάρτη (11/11) στο Άμπου Ντάμπι, με πρωταγωνιστή τον Μεράμπ Ντβαλισβίλι.

Ο πρώην πρωταθλητής του UFC κατήγγειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων πως ο ίδιος και ένας φίλος του δέχθηκαν ξαφνική επίθεση από περίπου 20 άτομα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ντβαλισβίλι, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονταν ο πρώην πρωταθλητής ελαφρών βαρών του PFL, Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, ο επί χρόνια αντίπαλός του, Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ, καθώς και άτομα από το περιβάλλον τους.

Το περιστατικό πήρε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την παρέμβαση του Ίλια Τοπούρια, επίσης πρώην πρωταθλητή του UFC και φίλου του Ντβαλισβίλι.

Συγκεκριμένα, ο Τοπούρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων, στο οποίο αποτυπώνονται στιγμές από τη συμπλοκή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον χώρο του MMA.

Οι καταγγελίες του Ντβαλισβίλι έχουν προκαλέσει αίσθηση, με το περιστατικό να σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στο RAF Abu Dhabi.