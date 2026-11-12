NBA: Νίκη με «χρυσό» Ντόνσιτς για Λέικερς, έχασαν Κάρι οι Ουόριορς

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Δράση με 10 ματς είχε το σημερινό ΝΒΑ. Ο Ντόνσιτς ισοφάρισε το ρεκόρ του Όσκαρ Ρόμπερτσον με εννέα σερί παιχνίδια με 30+ πόντους, 5+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, όμως έφυγε λαβωμένος. Τραυματισμός και για τον Στεφ Κάρι, ο οποίος κατέγραψε μόλις έξι λεπτά συμμετοχής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς.

«Πύρρειος» νίκη (123-112) για τους Λέικερς, καθώς Ριβς και Ντόνσιτς αποχώρησαν τραυματίες απέναντι στους Μπακς. Αντίστοιχα μαντάτα και για τον Στεφ Κάρι των Ουόριορς, ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει απέναντι στους Ρόκετς (115-108 για το Χιούστον).

Στα αγωνιστικά, οι Σπερς συνέχισαν το σερί τους και έφτασαν τις 10 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Μπουλς (124-119), ενώ οι Σέλτικς παραμένουν πρώτοι στην Ανατολή μετά την νίκη τους επί των Ράπτορς (98-93). Τέλος, οι Νάγκετς του Γιόκιτς επιβλήθηκαν των Γκρίζλις του Ίσαλο με 123-118 και τους έριξαν στο 7-4.

Όλα τα αποτελέσματα:

Πέισερς - Ουίζαρντς 114-101

Νικς - Καβαλίερς 107-115

Ράπτορς - Σέλτικς 93-98

Γκρίζλις - Νάγκετς 118-123

Πέλικανς - Νετς 111-145

Μπακς - Λέικερς 112-123

Μπουλς - Σπερς 119-124

Τζαζ - Μάτζικ 108-123

Ρόκετς - Ουόριορς 115-108

Μπλέιζερς - Θάντερ 118-108