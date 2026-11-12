NBA: Νίκη με «χρυσό» Ντόνσιτς για Λέικερς, έχασαν Κάρι οι Ουόριορς

«Πύρρειος» νίκη (123-112) για τους Λέικερς, καθώς Ριβς και Ντόνσιτς αποχώρησαν τραυματίες απέναντι στους Μπακς. Αντίστοιχα μαντάτα και για τον Στεφ Κάρι των Ουόριορς, ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει απέναντι στους Ρόκετς (115-108 για το Χιούστον).
Στα αγωνιστικά, οι Σπερς συνέχισαν το σερί τους και έφτασαν τις 10 συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Μπουλς (124-119), ενώ οι Σέλτικς παραμένουν πρώτοι στην Ανατολή μετά την νίκη τους επί των Ράπτορς (98-93). Τέλος, οι Νάγκετς του Γιόκιτς επιβλήθηκαν των Γκρίζλις του Ίσαλο με 123-118 και τους έριξαν στο 7-4.
Όλα τα αποτελέσματα:
Πέισερς - Ουίζαρντς 114-101
Νικς - Καβαλίερς 107-115
Ράπτορς - Σέλτικς 93-98
Γκρίζλις - Νάγκετς 118-123
Πέλικανς - Νετς 111-145
Μπακς - Λέικερς 112-123
Μπουλς - Σπερς 119-124
Τζαζ - Μάτζικ 108-123
Ρόκετς - Ουόριορς 115-108
Μπλέιζερς - Θάντερ 118-108