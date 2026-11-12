Yπέταξε τη Σαμπαλένκα και πέρασε στα ημιτελικά η Αντρέεβα (vids)

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Η Μίρα Αντρέεβα πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος της Αρίνα Σαμπαλένκα και πέρασε στην τετράδα του WTA Finals του Indian Wells, στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Εντυπωσιακή η 19χρονη Ρωσίδα (Νο.3), έμεινε πίσω με 1-4 στο πρώτο σετ, αλλά κατέκτησε τα επόμενα 11 γκέιμ και πήρε τη νίκη με 6-4, 6-0, κερδίζοντας τους 45 από τους τελευταίους 55 πόντους του αγώνα!

Η 28χρονη Λευκορωσίδα (Νο.2), πάντως, έχει ακόμα πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά, καθώς θα παίξει την Παρασκευή (13/11) για μια θέση με την Ελίνα Σβιτολίνα, κόντρα στην οποία έχει έξι νίκες σε επτά αγώνες.

Η 32χρονη Ουκρανή (Νο.6) γύρισε το ματς με την Καρολίνα Μούχοβα (Νο.7), επικράτησε με 3-6, 6-2, 6-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της, κόβοντας παράλληλα τον δρόμο της 30χρονης Τσέχας.

Απόψε ολοκληρώνεται το round robin στο Group 1 με τα ματς Κόστγιουκ-Γκοφ (22.00), Πεγκούλα-Νόσκοβα (00.00) και η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: η Πεγκούλα περνάει με νίκη ή και με ήττα αν χάσει η Γκοφ, ενώ η Γκοφ θέλει δική της νίκη και ήττα της Πεγκούλα.

Την πρόκριση στην τετράδα έχει ήδη εξασφαλίσει η Λίντα Νόσκοβα, που πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στη διοργάνωση.