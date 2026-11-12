Η Μπαρτσελόνα «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Μπερνάλ

Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φοράει για πολλά χρόνια ακόμη ο Μαρκ Μπερνάλ, καθώς η πρωταθλήτρια Ισπανίας πρόκειται ν' ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο 19χρονος Ισπανός μέσος συμφώνησε στην επέκταση του συμβόλαίου του για δύο ακόμη χρόνια, με τη διοίκηση να βάζει ρήτρα αποδέσμευσης στα 500 εκατ. ευρώ, δείχνοντας πόσο εκτιμά το ταλέντο του, αλλά και θέλοντας να κρατήσει μακριά το ενδιαφέρον αγγλικών και γαλλικών ομάδων.

Ο Μπερνάλ αποτελεί προϊόν της “La Masia” και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην πρώτη ομάδα. Η παρουσία του στο ρόστερ συνεχίστηκε και τη φετινή σεζόν, παρά την προσθήκη του Ρόδρι στη μεσαία γραμμή, με τον Μπερνάλ να έχει ήδη καθιερωθεί στο βασικό σχήμα από τον Χάνσι Φλικ. Τη φετινή σεζόν έχει 13 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με δύο ασίστ στο ενεργητικό του.