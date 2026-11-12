Euroleague: Για την επιστροφή στις νίκες απέναντι στην Ντουμπάι ο Ολυμπιακός

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Η 11η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται και ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην Ντουμπάι.

Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται για την 11η αγωνιστική. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στην Κύπρο και το «Σπύρος Κυπριανού» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:05.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 21:15, στην «Sunel Arena» ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Ντουμπάι και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Στις 21:30 η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Μπάγερν Μονάχου στην «Roig Arena» και την ίδια ώρα στο «Unipol Forum» θα διεξαχθεί το Αρμάνι Μιλάνο-Ζαλγκίρις Κάουνας.

Τέλος, στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα στην «Movistar Arena».

Αναλυτικά:

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ Nova Sports 3

21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι Nova Sports Prime

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου Nova Sports Start

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις Κάουνας Nova Sports 5

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας Nova Sports 4