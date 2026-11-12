Οι Σέλτικς άλωσαν και την έδρα των Ράπτορς

Οι «Κέλτες» έδωσαν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους, πανηγυρίζοντας δύο εκτός έδρας νίκες μέσα σε λίγες ώρες, για να επιβεβαιώσουν την τρομερή κατάσταση που βρίσκονται.
Οι Σέλτικς βρέθηκαν να χάνουν με 38-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν πλήρως, φτάνοντας στην ανατροπή για να πανηγυρίσουν την 10η νίκη τους (10-2 το ρεκόρ τους).
Ο Τζέισον Τέιτουμ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Κέλτες», με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.