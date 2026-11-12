Οι Σέλτικς άλωσαν και την έδρα των Ράπτορς

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Ένα 24ωρο μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα των Σίξερς, οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν και από το Τορόντο, επικρατώντας των Ράπτορς με 98-93.

Οι «Κέλτες» έδωσαν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους, πανηγυρίζοντας δύο εκτός έδρας νίκες μέσα σε λίγες ώρες, για να επιβεβαιώσουν την τρομερή κατάσταση που βρίσκονται.

Οι Σέλτικς βρέθηκαν να χάνουν με 38-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν πλήρως, φτάνοντας στην ανατροπή για να πανηγυρίσουν την 10η νίκη τους (10-2 το ρεκόρ τους).

Ο Τζέισον Τέιτουμ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους «Κέλτες», με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

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