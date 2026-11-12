Αισιόδοξος ο Ντε λα Φουέντε για τη συμμετοχή του Γιαμάλ κόντρα στην Αγγλία

Την αισιοδοξία του πως ο Λαμίν Γιαμάλ θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αγγλία, την Κυριακή (15/11), στο πλαίσιο του Nations League, εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των πρωταθλητών κόσμου, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (15/11) με την Τσεχία στην Πράγα, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ισπανός προπονητής την Τετάρτη, αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Ο Ντε λα Φουέντε αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον νεαρό ποδοσφαιριστή και πως η πορεία της αποθεραπείας του είναι θετική, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στην προετοιμασία για το ματς με την Αγγλία.

«Πιστεύουμε, και είμαι αισιόδοξος, ότι την Παρασκευή (13/11) θα βρίσκεται μαζί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενόψει της αναμέτρησης που θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/11) στη Μαδρίτη. Η Ισπανία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League, πριν από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων.