Τέλος από την Ζενίτ ο Σάνι Μπετσίροβιτς

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Παρελθόν από την θέση του αθλητικού διευθυντή της Ζενίτ αποτελεί ο Σάνι Μπετσίροβιτς, με την διοίκηση της ρωσικής ομάδας να λύνει το συμβόλαιο του Σλοβένου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ντμίτρι Ζέλντακ, οι ιθύνοντες της Ζενίτ πήραν την απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Μπετσίροβιτς, λόγω της ενίσχυσης που δεν έγινε το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει ο Ζέλντακ, ο πιθανός λόγος πίσω από την αποχώρησή του Σλοβένου, ήταν ότι δεν κατάφερε να βρει ποιοτικούς ξένους αντικαταστάτες για τους παίκτες που αποχώρησαν στην offseason.