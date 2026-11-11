Τέλος από την Ζενίτ ο Σάνι Μπετσίροβιτς

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ντμίτρι Ζέλντακ, οι ιθύνοντες της Ζενίτ πήραν την απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Μπετσίροβιτς, λόγω της ενίσχυσης που δεν έγινε το καλοκαίρι.
Όπως αναφέρει ο Ζέλντακ, ο πιθανός λόγος πίσω από την αποχώρησή του Σλοβένου, ήταν ότι δεν κατάφερε να βρει ποιοτικούς ξένους αντικαταστάτες για τους παίκτες που αποχώρησαν στην offseason.
⚡ Zenit have parted ways with sporting director Sani Bečirović. The likely reason behind his departure is his poor work during the offseason, when the club failed to find quality foreign replacements for the players who left. 🗞 — Sport-Express #EuroLeague https://t.co/3cYTQvBImg— Dmitriy Zheldak (@Zheldak_basket) November 11, 2026