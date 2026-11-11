Χάρι Κέιν: Οι δύο μεγάλοι στόχοι του για την επόμενη πενταετία

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Χάρι Κέιν αποκάλυψε τους δύο τίτλους που θέλει να κατακτήσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, μιλώντας για τις φιλοδοξίες του με την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Αγγλίας.

Ο Άγγλος επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στη γερμανική SPORT BILD, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες την κατάκτηση του Champions League με την Μπάγερν και ενός σημαντικού τροπαίου με την εθνική ομάδα της χώρας του.

«Σε πέντε χρόνια θα ήθελα να έχω κατακτήσει τουλάχιστον μία φορά το Champions League με την Μπάγερν και έναν τίτλο με την Αγγλία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα του 2026, ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή κορυφή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα του.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στο Μόναχο, τονίζοντας ότι αισθάνεται ευτυχισμένος τόσο στην ομάδα όσο και στην πόλη.

Ο Κέιν ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς έως το 2029, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία του να συνεχίσει να διεκδικεί τίτλους με τη φανέλα τους.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στην Premier League για να διεκδικήσει το ιστορικό ρεκόρ τερμάτων της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή η προσοχή του είναι αποκλειστικά στραμμένη στην Μπάγερν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρονικός ορίζοντας που έθεσε ο ίδιος. Μιλώντας για στόχους μέσα στην επόμενη πενταετία, ο Κέιν αφήνει να εννοηθεί ότι βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο ακόμη και στα 38 του χρόνια, χωρίς πάντως να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος της καριέρας του.