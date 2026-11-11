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Απόλυτα κυρίαρχος ο Άρης, διέλυσε την Ρίγα Ζέλι με 105-81 στο κατάμεστο ξανά Παλέ, διατηρώντας το φετινό αήττητο εντός έδρας.

Ο Άρης έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη λετονική ομάδα, έφτασε τη διαφορά ως τους 39 πόντους, είχε 15/31 τρίποντα και 25 ασίστ, ανεβαίνοντας έτσι στο 6-1 στον Α’ όμιλο.

Πρώτοι σκόρερ των κιτρινόμαυρων οι Μοκόκα και Μόργκαν με 19 πόντους, στους 14 έφτασε ο Ρόμπινσον-Ερλ, στους 13 ο Τολιόπουλος και 11 έβαλε ο Λιντέλ. Για τη Ρίγα Ζέλι, που έπεσε στο 3-4 προσπάθησε ο Πέρκινς με 16 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (8η) ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν (18/11, 20:00), ενώ νωρίτερα παίζει ξανά εντός έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό (15/11, 17:30) στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

«Πάρτι» από την αρχή ο Άρης και ως το +31

O Άρης ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με πιεστική άμυνα και αποτελεσματικότητα στο άλλο μισό του παρκέ έτρεξε σερί 19-0, φτάνοντας στο πεντάλεπτο στο 21-3, με τον Μοκόκα να έχει 8 πόντους. Ο Ουόλ έδωσε κάποιες λύσεις στους φιλοξενούμενους και η διαφορά μειώθηκε ελαφρώς στο 28-14, που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Λιντέλ έγραψε το +20 (39-19) με συνεχόμενα καλάθια, ο Άρης έλεγχε πλήρως τον ρυθμό του αγώνα και με 7/11 τρίποντα έστειλε πολύ γρήγορα τη διαφορά στους 30 πόντους (53-23) μέσα σε αποθέωση στο κατάμεστο Παλέ. Στο ίδιο τέμπο συνέχισαν οι κιτρινόμαυροι, κλείνοντας το ημίχρονο στο 63-32 με 9/14 τρίποντα, 14 ασίστ, 8 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη.

Στους 39 πόντους ο Άρης και... χαλαρά στο φινάλε

Ο Άρης συνέχισε σε υψηλό ρυθμό, διαμορφώνοντας με τους Λιντέλ και Τολιόπουλο το 73-35 με σερί 10-0. Ο Βάρνας με προσωπικές προσπάθειες μείωσε σε 76-49, όμως σε εκείνο το σημείο ο Μόργκαν με δύο τρίποντα έγραψε το 88-49, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 88-52.

Το μόνο ζητούμενο πλέον ήταν η κατοστάρα, με τον Γιόβιτς να σκοράρει για το 100-68, με τους Πέρκινς και Τατσένκο να μειώνουν στο τελικό 105-81 και τον κόσμο στο φινάλε να ζητάει νίκη και επί του Ολυμπιακού την προσεχή Κυριακή.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 63-32, 88-52, 105-81

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.