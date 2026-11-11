Ρόμπερτ Σάντσεθ: Διέλυσε Ferrari στο Nürburgring – Βγήκε σώος από το ατύχημα (pic)

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Σοβαρό ατύχημα με Ferrari στη θρυλική πίστα του Nürburgring είχε ο Ρόμπερτ Σάντσεθ, τερματοφύλακας της Κόμο και πρώην της Τσέλσι. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο ο 28χρονος Ισπανός βγήκε σώος, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Μια δυσάρεστη εμπειρία είχε ο Ρόμπερτ Σάντσεθ, ο οποίος τη Δευτέρα (9/11) ενεπλάκη σε ατύχημα στη γερμανική πίστα του Nürburgring, οδηγώντας μια Ferrari 488 Challenge Evo.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας, που αγωνίζεται στην Κόμο ως δανεικός από την Τσέλσι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες της πίστας.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η ταχύτητα κατά την πρόσκρουση υπολογίζεται στα 112 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η Ferrari, εκτιμώμενης αξίας περίπου 350.000 ευρώ, υπέστη σοβαρότατες ζημιές.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 28χρονος κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να έχει γίνει γνωστός κάποιος τραυματισμός.

Μετά την πρόσκρουση, η δραστηριότητα στην πίστα διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθεί η κατεστραμμένη Ferrari και να ελεγχθούν οι προστατευτικές μπαριέρες.

Το Nürburgring αποτελεί μία από τις ιστορικότερες πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στο ίδιο συγκρότημα είχε σημειωθεί το 1976 το σοβαρό ατύχημα του Νίκι Λάουντα, κατά τη διάρκεια του γερμανικού Grand Prix.

Ο Σάντσεθ, που έχει φορέσει τρεις φορές τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Κόμο, όπου διεκδικεί θέση κάτω από τα δοκάρια με τον Γάλλο Ζαν Μπουτέζ.

Η περιπέτειά του ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, με το σημαντικότερο να είναι πως ο Ισπανός τερματοφύλακας βγήκε σώος από ένα ατύχημα που προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές.