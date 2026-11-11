Ζούρος: «Το πρότζεκτ του Αθηναϊκού είναι πολύ ελκυστικό, χρειάζεται υπομονή»

Ο προπονητής του Αθηναϊκού, Ηλίας Ζούρος, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την έως τώρα πορεία της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στο μπάσκετ γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά είπε:

Για την πρώτη νίκη του Αθηναϊκού στην Ευρωλίγκα (σ.σ. επί της Κιμπίρκστις) και τον στόχο της πρόκρισης: «Το ιδανικό για ‘μας θα ήταν να περάσουμε στην επόμενη φάση. Την προηγούμενη αγωνιστική πήραμε την πρώτη μας νίκη. Θα έλεγα ότι σε 1-2 παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά και αρκετά “νεκρά” διαστήματα, οπότε δεν καταφέραμε να κρατήσουμε σταθερή απόδοση. Έχουμε ακόμη πιθανότητες να προκριθούμε, είτε με δύο νίκες στα παιχνίδια που απομένουν είτε με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Θα ήταν κατόρθωμα για εμάς αυτό, στην πρώτη μας συμμετοχή στην Ευρωλίγκα».

Για τις αντιπάλους του Αθηναϊκού στον όμιλο (Σαραγόσα, Κιμπίρκστις και Λαντ): «Η Σαραγόσα έχει για τέταρτη χρονιά τον ίδιο προπονητή. Έχει κρατήσει τον ίδιο “κορμό”, ακόμη και αρκετές από τις ξένες παίκτριές της, και έχει κάνει πολύ λίγες προσθήκες. Πέρυσι ήταν 3η στην Ευρωλίγκα, δευτεραθλήτρια στο πρωτάθλημα και Κυπελλούχος Ισπανίας. Η Λαντ είναι πρωταθλήτρια Γαλλίας, έχει την ίδια προπονήτρια εδώ και έξι χρόνια και έχει κρατήσει τον “κορμό” της. Και η Κιμπίρκστις, που μπήκε απ’ τα προκριματικά, έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή και την ίδια βάση παικτριών».

Για το επίπεδο της Ευρωλίγκας Γυναικών: «Το επίπεδο στην Ευρωλίγκα είναι πολύ καλό. Οι ομάδες είναι λίγες, αλλά η διοργάνωση είναι ανταγωνιστική και πολλά γήπεδα είναι γεμάτα. Στη φετινή προετοιμασία παίξαμε δύο φιλικά με τη Σαραγόσα. Ήταν καλοκαίρι, παίζαμε φιλικό και στο γήπεδο ήταν 5.000 άνθρωποι. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει τη διάθεση να “αγκαλιάσει” το μπάσκετ γυναικών. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που φέτος, ως μέλος του Αθηναϊκού, βλέπω από κοντά αυτήν την “άνθηση” στην Ευρώπη».

Για το όλο πρότζεκτ του Αθηναϊκού: «Το πρότζεκτ του Αθηναϊκού είναι πολύ ελκυστικό, γιατί οι άνθρωποι της ομάδας έχουν τη διάθεση να επενδύσουν συνολικά στο μπάσκετ γυναικών. Όπως εξήγησε ο κύριος Χάρης Πολίτης, υπάρχει σχεδιασμός για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό βήμα. Βλέπω ότι ο Αθηναϊκός συμπαρασύρει και τις άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κινούνται πιο δυναμικά κάθε χρόνο και αυτό βοηθά να δυναμώσει συνολικά το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα».

Για το πώς αποδίδει μια επένδυση με βάθος χρόνου: «Όταν υπάρχει υπομονή και συνέχεια στην προσπάθεια, φαίνονται τα αποτελέσματα. Η Σαραγόσα, για παράδειγμα, έχει επενδύσει και βλέπει σταδιακά τους “καρπούς” αυτής της προσπάθειας. Πέρυσι, στην τρίτη χρονιά, έκανε αισθητή την άνοδό της τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο ισπανικό πρωτάθλημα».

Για το πρότζεκτ «Athina 2030»: «Το πρότζεκτ “Αθήνα” αφορά συνολικά τον Αθηναϊκό. Στο αναπτυξιακό κομμάτι έχουμε κορίτσια έως 20 ετών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη αρκετών παικτριών και κάποιες απ’ αυτές πήγαν φέτος να παίξουν σε υψηλό επίπεδο στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Υπάρχει και το ανδρικό τμήμα, που πρωταγωνιστεί και φέτος και παραμένει αήττητο. Γίνεται συνολικά μεγάλη προσπάθεια και θέλουμε να αποδώσει καρπούς. Πιστεύω ότι μια τέτοια επένδυση ανεβάζει τον ανταγωνισμό και μπορεί να ωθήσει κι άλλες ομάδες, ακόμη και στις χαμηλότερες κατηγορίες, να επενδύσουν περισσότερο».

Για την ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών: «Ο γυναικείος αθλητισμός δυναμώνει γενικά και πιστεύω ότι το μπάσκετ έχει κάνει πιο γρήγορα βήματα το τελευταίο διάστημα. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα και βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο στο κομμάτι της οργάνωσης. Αυτό που λείπει ακόμη στο μπάσκετ γυναικών συνολικά είναι η συνέχεια στην ανάδειξη νέων παικτριών. Πιστεύω ότι αυτό θα έρθει σταδιακά. Όσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα, τόσο περισσότερα κορίτσια έρχονται στο μπάσκετ. Παράλληλα, μέσα απ’ τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup, οι παίκτριες αποκτούν περισσότερες εμπειρίες».

Για τις επενδύσεις των ομάδων στις εγκαταστάσεις τους: «Οι ομάδες αρχίζουν να επενδύουν περισσότερα χρήματα και, για ‘μένα, έχει μεγάλη σημασία ότι ασχολούνται με τις εγκαταστάσεις τους. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε προπονητήριο και βελτίωσε το γήπεδό του, ο Άρης έκανε παρεμβάσεις στο Αλεξάνδρειο, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα γήπεδο-“κόσμημα” και ο Ολυμπιακός φτιάχνει τώρα το δικό του. Και η ΑΕΚ έχει εγκαταστάσεις σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτή η ανάπτυξη μπορεί να προσελκύσει κι άλλους επενδυτές, να δυναμώσει περισσότερες ομάδες και ν’ ανεβάσει συνολικά το ελληνικό μπάσκετ».

Για την προοπτική κατάκτησης της Ευρωλίγκας και του EuroCup των ανδρών από ελληνικές ομάδες: «Οι ελληνικές ομάδες δείχνουν τη δυναμική τους τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο EuroCup. Η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος. Έχει πολλές αγωνιστικές, το πρόγραμμα είναι βαρύ και πολλά θα εξαρτηθούν απ’ το πόσο υγιείς και φορμαρισμένες θα είναι οι ομάδες στην τελική ευθεία. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε… εκρηκτικά και μετά έκανε μια μικρή “κοιλιά”, κάτι που θεωρώ φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, αλλά έχει την ποιότητα να διεκδικήσει τίτλους.

Το EuroCup έχει λιγότερες αγωνιστικές. Αν οι παίκτες παραμείνουν υγιείς και οι ομάδες έχουν όσο γίνεται πιο πλήρη ρόστερ, πιστεύω ότι μπορούμε να πανηγυρίσουμε δύο τίτλους, έναν στην Ευρωλίγκα και έναν στο EuroCup. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για το ελληνικό μπάσκετ».

Για τη διάρκεια και την υπομονή στο πλάνο: «Μπορείς να πετύχεις κάτι γρήγορα, αλλά να είναι παροδικό. Η διάρκεια είναι αυτή που μετράει και πιστεύω ότι στο τέλος πάντα κερδίζει. Όταν είσαι αφοσιωμένος σε ένα πλάνο, θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Κάποιο αποτέλεσμα μπορεί να μην έρθει. Αν, όμως, συνεχίσεις την προσπάθεια, το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι καλό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ομάδες και οι διοικήσεις τους. Χρειάζεται υπομονή, γιατί η προσπάθεια θα αποδώσει καρπούς».

Για τις παροχές στα γήπεδα και την εμπειρία των φιλάθλων: «Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε καταλάβει πως πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, στα γήπεδα και στις παροχές τους. Έτσι μπορεί ν’ αναπτυχθεί περισσότερο το μπάσκετ. Ο φίλαθλος θέλει να δει τον αγώνα, αλλά και να περάσει καλά και να ευχαριστηθεί την εμπειρία».