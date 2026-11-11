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Ο Κολοσσός έκανε περίπατο στη Ρουμανία επικρατώντας της Κραϊόβα με 104-82, βάζοντας βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη με το διπλό στη Ρουμανία έφτασε στο 4-2 και στοχεύει ξεκάθαρα πλέον στην 2η θέση του ομίλου και την πρόκριση. Στο 2-4 η Κραϊόβα, που έχουν χάσει δύο φορές από τους Ροδίτες.

Πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης με 15 πόντους (5/5 τριπ.), με τον Ντεβόντε Άπσον να προσθέτει άλλους 14 (6/7 διπ.,5 ριμπ.). Στους 13 ο Έζρα Μάνιον (6/10 διπ.) και στους οι Τάιλερ Στίβενσον (6/10 διπ.) και Τζάκσον Κρούζερ (2/5 διπ., 2/3 τριπ.).

Από την πλευρά της Κραϊόβα, πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιμίτριους Ντέιβις με 21 πόντους (4/7 τριπ.), με τον Ρόλαντ Πολάιτ να έχει άλλους 18 (5/11 διπ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 53-75, 82-104

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