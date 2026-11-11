Κρήτη: Εξετάσεις νεκροψίας-νεκροτομής και λήψης DNA και αποτυπωμάτων στις 27 σορούς μεταναστών

Σε διαδικασίες ταυτοποίησης των σορών μεταναστών που εντοπίστηκαν στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Έως τώρα έχουν εντοπιστεί οι σοροί 27 ανθρώπων που πνίγηκαν σε ναυάγια, κατά την προσπάθειά τους να περάσουν στην Ελλάδα με λέμβο από τη Λιβύη. Οι σοροί εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όταν σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά ναυάγια στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα μετανάστης που εντοπίστηκε στην παραλία της Χρυσής ενημέρωσε ότι επέβαινε σε λέμβο με περίπου 60 άτομα, η οποία αναποδογύρισε και ήταν ο μόνος επιζών. Οι Λιμενικές Αρχές δεν εντόπισαν ευρήματα σχετικά με τις πληροφορίες, ωστόσο σοροί που βρέθηκαν στο νησί πιθανώς να συνδέονται με το περιστατικό.

Το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε παραγγελία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής καθώς και λήψης βιολογικού υλικού DNA από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης και για τις 27 σορούς που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα. Παράλληλα, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Ρεθύμνου θα προχωρήσει στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, προκειμένου να γίνει προσπάθεια ταυτοποίησης των σορών, ώστε να ενημερωθούν τα οικεία τους πρόσωπα.

Επιπλέον, το Λιμενικό Σώμα ενημέρωσε ότι ένας 17χρονος και ένας 16χρονος από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν ως διακινητές για τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη χώρα 52 και 53 αλλοδαπών σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν την Τρίτη.

Πηγή: Newsbomb.gr